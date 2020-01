La figura di "dell'altro Giovanni XXIII" nel libro di Mario Prignano

Sabato 18 gennaio alle 19 nel Salone di rappresentanza del Circolo Unione di Lucera in Piazza Duomo Mario Prignano presenterà il suo ultimo libro “Giovanni XXIII – L’Antipapa che salvò la Chiesa”.

L’iniziativa è stata coorganizzata da Cremeria Letteraria Presidio del Libro di Lucera con il Circolo Unione di Lucera e la Società di Storia Patria per la Puglia.

Il libro, edito da Morcelliana, narra le vicende legate alla figura di Baldassarre Cossa-Giovanni XXIII, un antipapa sui generis. Vissuto durante lo Scisma d’Occidente (1378-1417), quando di papi se ne contavano addirittura tre, questo focoso ischitano rampollo di una famiglia dedita alla pirateria fu accusato dai suoi contemporanei di incredibili nefandezze, dipinto come un campione di avidità, violenza, depravazione, e, infine, dichiarato «indegno» e deposto dal Concilio di Costanza, che lui stesso aveva convocato per risolvere lo scisma.

La fuga clandestina da Costanza, il carcere duro, la liberazione (grazie all’oro dei Medici) e la sottomissione al pontefice legittimo Martino V non attenuano le colpe di Baldassarre Cossa. Ma, a seicento anni da quegli eventi, è forse il momento di guardare con più obiettività all’“altro Giovanni XXIII”. E magari scoprire che, quando la confusione è massima, perfino un antipapa può contribuire a salvare l’unità della Chiesa.

Come ebbe a dire infatti il Cardinale Angelo Roncalli (futuro Papa Giovanni XXIII) il 27 settembre 1958: «Un antipapa... ma in fondo ebbe il merito di convocare il Concilio di Costanza, che restituì l’unità alla Chiesa».



MARIO PRIGNANO, nato a Lucera, appartenente a una storica famiglia lucerina, è giornalista, caporedattore centrale del Tg1. Ha pubblicato Il giornalismo politico (Rubbettino, 2007) e Urbano VI, il papa che non doveva essere eletto (Marietti, 2010), dedicato a Bartolomeo Prignano, un antenato vissuto all’inizio dello Scisma d’Occidente.

Dialogheranno con l’autore Giuseppe Trincucci e Paolo Emilio Trastulli.