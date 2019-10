"La passione necessaria" di Marina Valcarenghi: la psicoterapeuta ospite alla Ubik

L’incontro fra un’anima e la sua passione, quando quel fuoco diventa necessario per vivere a proprio modo. “Passione” intesa come carica energetica che accompagna un essere umano sulla propria strada dove la vita acquista senso e compimento. È l’argomento centrale del nuovo libro di Marina Valcarenghi, protagonista venerdì 4 ottobre alle ore 19 nello spazio live della libreria Ubik. Il libro, dal titolo La passione necessaria (Moretti & Vitali), sarà pubblicato in tutta Italia a metà ottobre ma, in anteprima straordinaria, verrà presentato a Foggia grazie all’impegno della Ubik e alla volontà de Il Ruolo Terapeutico – Gruppo di Foggia di ospitare sul territorio voci autorevoli del panorama psicoanalitico. Il dottor Pierluigi Ciritella, responsabile del Ruolo Terapeutico - Scuola di Formazione Psicoanalitica - Sede di Foggia, dialogherà con l’autrice addentrandosi nei meandri della passione con lo sguardo psicoanalitico che è proprio del Ruolo Terapeutico e di Marina Valcarenghi. L’appuntamento, a ingresso libero, è aperto a tutti i lettori, professionisti e appassionati.

La passione non è per tutti, si può vivere in sua assenza, ma quando brucia dentro, ci si accorge che è una compagna esigente e che mette l’anima alla prova. E proprio le prove costituiscono il nucleo centrale di questo libro. Sarà possibile accettarle e trovare di volta in volta le risorse interiori per affrontarle? Perché la passione non basta per seguire la propria strada; è necessario un apprendistato interiore che tempri l’anima per non scivolare, lungo il cammino, nel delirio di potere, nelle scelte temerarie, nella confusione per esempio fra disobbedienza e trasgressione, per non abbandonarsi a effimere euforie, o a cadute depressive e infine anche per riconoscere quando a quel desiderio è necessario rinunciare e quando nel suo nome è necessario morire. Certo le persone passionali hanno la vita meno facile, ma da sempre ogni civiltà ha riconosciuto in quell’energia luminosa il più straordinario privilegio della nostra umanità.

Marina Valcarenghi. Psicoterapeuta e psicoanalista, è docente di Psicologia clinica e di Psicologia degli aggregati sociali e fondatrice, ex presidente e docente della scuola di specialità in Psicoterapia LI.S.T.A. di Milano. Ha introdotto la psicoanalisi in carcere dal 1994 con i detenuti in isolamento condannati per reati sessuali. Autrice di numerose pubblicazioni, tra cui: I manicomi criminali (Mazzotta, 1975); Nel nome del padre (Tranchida, 1987); Psicoanalisi e politica (con G. Galli, L. Gentili, LeG, 1992); Relazioni (Tranchida, 1994); Signori della Corte (Re Nudo, 2000). L'aggressività femminile (Mondadori, 2003); L'insicurezza. La paura di vivere nel nostro tempo (Mondadori, 2005); "Ho paura di me". Il comportamento sessuale violento (Mondadori, 2007); L'amore difficile. Relazioni al tempo dell'insicurezza (Mondadori, 2009) e Mamma non farmi male. Ombre della maternità (Mondadori, 2011). Il Coraggio della Felicità (Mondadori, 2013) scientifiche – l’ultima, L’anoressia (Moretti&Vitali, 2018).

(info: e-mail scuola@ilruoloterapeutico.fg.it; telefono: 0881.720215, segreteria telefonica; o 334.2514321. Sito web: www.ilruoloterapeutico.fg.it/scuola-psicoterapia.html. Pagina Facebook: “Il Ruolo Terapeutico-Gruppo di Foggia” (https://www.facebook.com/ilruoloterapeuticofoggia).