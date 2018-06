Quando la cultura aiuta chi è meno fortunato: Mariantonietta Ippolito e Carmine Valendino alla Ubik

Due incontri ravvicinati con due voci del territorio di Capitanata, entrambe impegnate, attraverso le loro opere di narrazione e di poesia, nell’aiutare persone in difficoltà, così come nella “mission” dell’associazione culturale LunaNera che ha organizzato questi due appuntamenti. Si comincia giovedì 14 giugno, alle ore 19, nello spazio live della libreria Ubik di Foggia, con la presentazione della nuova raccolta di narrativa breve a cura di Mariantonietta Ippolito, dal titolo Diario dei pensieri. Blogger per “Il Mattino di Puglia e Basilicata”, apprezzata dal poeta e paesologo Franco Arminio, che apre la sua raccolta con un breve commento, l’autrice converserà con la giornalista Antonella Caruso e con il presidente dell’associazione LunaNera, Carmine Valendino. E sarà proprio quest’ultimo, sabato 16 giugno, a presentare sempre nello spazio live la sua nuova silloge poetica dal titolo Nugae di Luna, conversando con l’autore Michele Sisbarra, con letture a cura di Roberta Borgianni. Parte dei ricavati di entrambi i libri, pubblicati da LunaNera, andranno a sostenere il progetto G.A.I.A della Fondazione Meyer, per il recupero di bambini che hanno subito abusi e violenze.

L’Associazione Culturale “LunaNera” non-profit è composta da persone che hanno a cuore la diffusione della Cultura e dell’Arte in tutte le loro molteplici forme e manifestazioni: poesia, narrativa, musica, saggistica, arti figurative, fotografia. I partecipanti a questa libera Associazione Culturale – apartitica e apolitica – sono autori (e non solo) che si sono uniti sinergicamente per un’attività a 360°, secondo il criterio del concetto di “arte totale”. Condividono con amore e passione i loro progetti e perseguono con caparbietà i loro sogni, per arrivare a reali finalità benefiche e umanitarie, oltre a quelle artistiche e letterarie. L’idea di base è quella di organizzare eventi, spettacoli, rassegne, mostre, presentazioni di autori e loro opere, reading e pubblicazioni a prezzi contenuti e vantaggiosi a favore di chi si associa, questo per consentire a chiunque la possibilità di esprimersi, di far conoscere autori meritevoli, esordienti e non, proponendo una validissima alternativa alle convenzionali case editrici, devolvendo in beneficenza i ricavati delle vendite di tutte le pubblicazioni. Roberta Borgianni, Chiara Pezzuoli, Alessandro Moschini e Carmine Valendino sono i fondatori di “LunaNera” e, dal 2011, credono fortemente nella sfida che hanno avviato per far sì che gli autori e la loro creatività possano contribuire anche al sostegno della causa umanitaria scelta, nello specifico la Fondazione Meyer dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze (progetto G.A.I.A. che si occupa del recupero dei bambini che hanno subito abusi e/o violenze).