Da Rai 1 a Francesca Michielin: il talento di Maria Pia Taggio balla sulle ali della foggianità

Danza muovendo orgogliosamente la sua foggianità, con un talento tale che anche al di fuori dei confini foggiani si sono resi conto di lei. “Lei” è Maria Pia Taggio, la promettente ballerina foggiana protagonista dell’ultimo videoclip “Tropicale” di Francesca Michielin, con coreografia di Dario Lupinacci. La comparsa nella canzone è solo l’ultima soddisfazione per l’artista foggiana, che sta facendo parlare di sé ovunque, promettendo di scalare ancora altri traguardi importanti.

Quella di Maria Pia è una storia di un talento destinato ad esplodere: la sua avventura inizia nella sua Foggia, presso la Scuola di Danza Tersicore. Da lì sarà un crescendo di emozioni e vittorie: dal 2011 partecipa a molti stage estivi (Teatro la Scala, World Dance Movement Italy/Spain, Montecatini Terme), nel corso dei quali ha la possibilità di studiare con molti maestri: Michele Assaf, Kledi Kadiu, Federica

Angelozzi, Sabatino D’Eustacchio, Carl Portal, Michele Pogliani, Michele Oliva, Bruno Collinet, Macia del Prete, Christofe Ferrari, Bill Goodson).

Dopo aver frequentato il corso di formazione professionale Mp3 Project Di Michele nel 2015, si fa apprezzare dal piccolo e grande pubblico nello spettacolo “Black” diretto dal Maestro Michele Pogliani, con coreografie di Lorenzo Schiavo, Eleonora Frascati e Michele Pogliani. Nel 2016 l’esibizione per Alta Roma Moda, sfilata Isabella Rossini e coreografia di Felix Barone. Diverse le esperienze nel 2017, tra cui si segnalano la partecipazione al programma “Uno Mattina in Famiglia” di Rai1 come ballerina, e la presenza all’evento Rai “Nuvola Fuksas”, con coreografia di Daniel Ezralow.

Maria Pia cresce a vista d’occhio, e viene notata anche oltreoceano: nel febbraio di quest’anno studia al Millenium Dance Complex di Los Angeles, mentre ad aprile fa ritorno in Europa grazie all’esperienza nella Compagnia slovena Mn Dance Company. A maggio raccoglie consensi la sua esibizione di ballo nel film “Freaks Out”, coreografia di Francesca Di Maio; quindi la collaborazione con Francesca Michielin, dove Maria Pia dà come sempre sfoggio delle sue capacità. La ballerina foggiana promette di voler stupire ancora, sempre con il cuore nella sua Foggia. Quella più bella.