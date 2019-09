Dal videoclip della Michielin allo spettacolo di Bocelli: il talento foggiano di Maria Pia Taggio in prima serata su Rai 1

Non solo Pio e Amedeo o Renzo Arbore o Pino Campagna. Sono tanti i talenti che rappresentano al meglio la Capitanata nel mondo dello Spettacolo.

È il caso di Maria Pia Taggio, che continua a far parlare di sé sulla tv nazionale e internazionale. La talentuosa ballerina foggiana dopo esser stata protagonista dell'ultimo videoclip "Tropicale" di Francesca Michielin, con coreografia di Dario Lupinacci, è tornata a far parlare di sé il 25 luglio e il 27 luglio 2019, al Teatro del Silenzio esibendosi nei due spettacoli di Andrea Bocelli Ali della Libertà (svoltosi a Lajatico, in provincia di Pisa), davanti a ben 18mila persone, che andranno in onda sabato 14 settembre su RAI 1 alle ore 21:25.

Sul palcoscenico, a presentare i vari momenti dello spettacolo, ci saranno i due attori Stefano Accorsi e Serena Rossi e nel corso della serata Bocelli dividerà il palco con altri artisti e con i suoi figli. In particolare, questa edizione della rassegna vedrà il tenore toscano esibirsi con il figlio Matteo, insieme al quale si è presentato quale ospite all'ultimo Festival di Sanremo, con la ballerina Carla Fracci, con il baritono Gianfranco Montresor, con la popstar Mika, con Samanta Togni e Samuel Peron.

Un momento molto emozionante della serata, inoltre, sarà rappresentato dall'entrata in scena della piccola Virginia, 7 anni, l'ultimogenita di Bocelli alla quale il papà dedicherà "Il vecchio e il bambino" di Francesco Guccini. Per quanto riguarda l'allestimento scenico dell'evento, la regia e le magnifiche coreografie dello spettacolo sono curate da Luca Tommasini, già coreografo di format televisivi quali X-Factor e Amici, mentre l'orchestra sinfonica sarà diretta da Beatrice Venezi.

Ma torniamo Maria Pia. La sua è la storia di un talento destinato ad esplodere: dopo gli inizi nella sua città, presso la scuola di Danza ‘Tersicore’, la sua carriera ha conosciuto un numero incredibile di emozioni e vittorie. Sin dal 2011 ha partecipato a molti stage estivi (Teatro la Scala, World Dance Movement Italy/Spain, Montecatini Terme), nel corso dei quali ha avuto la possibilità di studiare con molti maestri: Michele Assaf, Kledi Kadiu, Federica Angelozzi, Sabatino D'Eustacchio, Carl Portal, Michele Pogliani, Michele Oliva, Bruno Collinet, Macia del Prete, Christofe Ferrari, Bill Goodson).

Dopo aver frequentato il corso di formazione professionale Mp3 Project Di Michele nel 2015, si è fatta apprezzare dal piccolo e grande pubblico nello spettacolo "Black" diretto dal Maestro Michele Pogliani, con coreografie di Lorenzo Schiavo, Eleonora Frascati e Michele Pogliani. Risale al 2016 l'esibizione per Alta Roma Moda, sfilata Isabella Rossini e coreografia di Felix Barone. Diverse le esperienze nel 2017, tra cui si segnalano la partecipazione al programma "Uno Mattina in Famiglia" di Rai1 come ballerina, e la presenza all'evento Rai "Nuvola Fuksas", con coreografia di Daniel Ezralow.

I suoi costanti progressi vengono notati anche: lo scorso febbraio ha frequentato il Millenium Dance Complex di Los Angeles, mentre ad aprile ha fatto ritorno in Europa grazie all'esperienza nella Compagnia slovena Mn Dance Company. A maggio ha raccolto consensi la sua esibizione di ballo nel film "Freaks Out", coreografia di Francesca Di Maio; per poi giungere alla collaborazione con Francesca Michielin. La ballerina foggiana promette di voler stupire ancora, sempre con il cuore nella sua Foggia.