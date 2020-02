Maria Luisa Petruccelli e le "100 storie di filosofi per ragazzi curiosi"

Se pensate che la filosofia sia qualcosa di noioso e astratto, e i filosofi persone che vivono fuori dal mondo, questo libro vi dimostrerà il contrario. Attraverso le storie di cento filosofi e pensatori di ogni epoca e luogo, scoprirete che la filosofia è più viva e concreta che mai. Una scatola vuota non contiene niente o contiene qualcosa che si chiama “vuoto”? Provate a riempirla di sabbia e a percuoterla: che cosa udite? E se invece la svuotate dalla sabbia, percuotendola che cosa udite? Partendo da esperienze e ragionamenti accessibili anche ai bambini, ogni storia ci lancia una piccola sfida, alla quale potremo rispondere utilizzando i ragionamenti di un grande filosofo. Insieme a Socrate, Ipazia, Kant, Voltaire e altri loro 96 colleghi di ogni epoca e luogo impareremo a riflettere sui temi più svariati, dagli eventi naturali alla natura umana, dal linguaggio all’amore, all’esistenza di Dio.

Un libro per bambini e adulti, pensato per persone curiose, che non si accontentano delle risposte preconfezionate.

Maria Luisa Petruccelli, sanseverese di nascita ma salentina di adozione, consulente filosofico, si occupa da dieci anni di formazione e della diffusione delle pratiche filosofiche attraverso progetti rivolti ai gruppi e ai singoli. È docente di pratiche filosofiche presso il Centro di Formazione Psicofilosofica di Milano e di Philosophy for Children presso la Scuola di Counseling Ricerca filosofica di Milano. È inoltre socia del Centro di Ricerca e Consulenza filosofica Finis Terrae di Novara. Scrive per Mediterraneaonline, mensile di cultura mediterranea. Le sue aree principali di ricerca sono la narrazione di sé, l’empatia nel counseling filosofico e il rapporto tra cinema e filosofia. Nel 2015, insieme a Irene Merlini, ha pubblicato per Edizioni Esperidi Le pecore filosofe.