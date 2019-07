Torna a Manfredonia 'Mare senza barriere': la solidarietà sulla cresta dell'onda

Si svolgerà domenica 7 Luglio la XX Edizione della manifestazione “Mare senza Barriere” organizzata dal Circolo Nautico Adventure Club Foggia, fondato nel 1985 evento nato con lo scopo di promuovere la diffusione della pratica sportiva quale diritto di tutti i cittadini, e che con tale manifestazione intende coniugare la passione per il mare e la navigazione ad un’azione di sensibilizzazione a sostegno delle disabilità.

Con l’aiuto dell’imbarcazione Horus Lines di Alessandro Di Candia i soci dell’Adventure Club di Foggia offriranno ai 35 giovani disabili ‐ tutti accompagnati da volontari ‐ una giornata di solidarietà all'insegna dello sport, della natura e del tempo libero con sosta presso lo stabilimento balneare a Siponto gestito dal 21° Reggimento Artiglieria Terrestre “Trieste”.

I ragazzi che partecipano all’iniziativa fanno tutti riferimento ad associazioni di volontariato del territorio della Provincia di Foggia, impegnate in attività di sostegno ed assistenza nei diversi ambiti sanitari, sociali e culturali della disabilità che partecipano a questa vera e propria festa del mare che si svolge sin dal 1997 in uno degli scenari più incantevoli ed incontaminati del Mediterraneo.

Le Associazioni che parteciperanno alla manifestazione sono l’AGAPE di Volturara, l’A.I.D.P. di Foggia, l’A.R.D.A. di Foggia, le Ragioni del Cuore di Foggia, le Rondinelle di Manfredonia, gli straordinariamente abili di Foggia.

Protagonisti assoluti della giornata saranno il rispetto del mare e dell’ambiente e l’esaltazione della cultura dell’accoglienza della diversabilità, sia negli aspetti della vicinanza solidale che in quelli dell’inclusione e del superamento delle barriere.

Anche quest'anno la manifestazione si svolgerà a Manfredonia, divenuto ormai un appuntamento fisso. Infatti dallo storico Mare senza barriere dell'Adventure Club Foggia sono nate iniziative analoghe come “cielo senza barriere” organizzato dall'aeroclub “Vito Petruzzelli” di Foggia. Iniziative gemellate con un unico intento: offrire opportunità di “normalità” e momenti di gioia a chi diversamente abile questi momenti difficilmente riesce a viverli nel quotidiano.

Quest'anno Mare Senza Barriere 2019 ha avuto il contributo del Comune di Foggia grazie alla sensibilità manifestata dal Sindaco Franco LANDELLA ed il sostegno di Aziende ed Imprenditori Privati che con il loro “contributo concreto” rendono possibile la realizzazione di questa iniziativa che rimane la prima e forse unica in Italia anche nel periodo di difficoltà economica che il Paese sta attraversando.

Pertanto un opportuno ringraziamento a tutti gli “Sponsor” di questa XX Edizione:

Porto Turistico “MARINA DEL GARGANO” che permetterà l’utilizzo delle proprie strutture per l'ormeggio delle imbarcazioni che parteciperanno alla manifestazione, Massimo GIOIELLI di Foggia, Grafiche GITTO, GIARDINO delle DELIZIE di Stefano Bruno.

Il 21° Reggimento Artiglieria Terrestre “Trieste” ha confermato anche per quest'anno la disponibilità dello stabilimento balneare di Siponto: al Comandante Tenente Colonnello Paolo OBBEDIO ed a tutto il personale dello stabilimento la nostra particolare riconoscenza.

Un’affettuosa gratitudine nei confronti di tutti coloro – soci e non del Circolo Nautico Adventure Club - che, dimostrando elevata sensibilità, mettono a disposizione le proprie imbarcazioni per la realizzazione della manifestazione.

Un doveroso ringraziamento anche agli uomini ed ai mezzi della GUARDIA COSTIERA che, come ogni anno, vigileranno e garantiranno la sicurezza in mare per tutti i partecipanti.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

 Ore 8:30 - Raduno presso il Porto Turistico di Manfredonia;

 Ore 9:00 - Partenza della Manifestazione lungo costa verso Mattinata e visita alle

grotte del Gargano;

 Ore 14:00 - Sosta e ristoro presso lo stabilimento balneare del 21° Reggimento

Artiglieria Terrestre “Trieste” a Siponto;

 Ore 17:00 - Premiazione dei partecipanti e ricordo del socio dell’Adventure Club

Foggia Valter Ciuffreda, prematuramente scomparso all’età di 34 anni.