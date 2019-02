'Sicurezza e libertà': Marco Minniti presenta il suo libro al Teatro Verdi

Il prossimo 11 febbraio 2019, alle ore 17,00, il Foyer del Teatro Comunale Giuseppe Verdi ospiterà la presentazione del libro ‘Sicurezza e Libertà’– Terrorismo e immigrazione contro la fabbrica della paura, scritto da Marco Minniti. L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale – Assessorati alla Sicurezza e Cultura, le cui deleghe sono seguite rispettivamente dagli Assessori Michele Del Sordo e avv. Celeste Iacovino. La serata sarà aperta dal Sindaco di San Severo avv. Francesco Miglio. Filippo Santigliano, capo redattore di Foggia del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno intervisterà l’autore.

“Siamo felici ed onorati di presentare alla nostra comunità – dichiara il Sindaco Miglio, questa interessante pubblicazione di grande attualità firmata da Marco Minnitti, a cui nei mesi scorsi abbiamo consegnato le chiavi della città in segno di riconoscenza per il notevole impulso offerto da Ministro dell’Interno nella lotta alla criminalità. Il tema del libro è di drammatica quotidianità, offre uno spaccato di uno degli argomenti più dibattuti di questi anni: Minniti affronta i vari temi, spaziando dalla lotta all’immigrazione, a quella al terrorismo, dai problemi legati ai grandi gruppi delinquenziali organizzati, all’emergenza sicurezza nelle grandi città, fino a quelle in città medio piccole come San Severo, alle prese con una miriade di problematiche inerenti la legalità”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.