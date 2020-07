Il talento di Marco Lattuchelli conquista la capitale: il coreografo lucerino vince il Premio Danza 2020

L’Accademia Nazionale di Danza ha vinto la scommessa sul Web con il Premio Roma Danza 2020– Video Danza. Causa emergenza Covid-19 la XVIII edizione del Premio Roma Danza 2020 è stata organizzata in modalità a distanza sui canali social FaceBook e Youtube. La giuria internazionale composta da Germaine Acogny (Senegal – École des Sables), Morag Deyes (Scozia – National Centre for Dance), Marilena Riccio (Napoli – Il Coreografo Elettronico), Maurizia Settembri (Firenze – Fabbrica Europa), Shaun Parker (Australia – Shaun Parker & Company), Jayachandran Palazhy (India – Attakkalari Centre for Movement Arts) ed Elie Yazbek (Libano – Cinematographic Researcher), connessa dai quattro continenti, ha decretato i vincitori delle diverse categorie.

Per la categoria Dance Documentary il premio viene assegnato all’opera di Marco Lattuchelli, danzatore e coreografo pugliese, di Lucera, dal titolo ‘Il luogo e il corpo’, una riflessione, in tempo di covid, su come il corpo possa adattarsi all’architettura, esplorando così nuovi mondi immaginari.

“Per me è stata una necessità – afferma Marco –, quella di voler indagare ed esplorare gli spazi, i luoghi che abbiamo abitato per mesi. Cosa si cela dietro una porta? Cosa dietro una finestra? E una scala cosa ci racconta? Vincere questo premio mi ha confermato il grande valore che ha questa mia ricerca artistica e coreografica. Dopo essermi laureato presso l’Accademia Nazionale di Danza con 110/110 lode in indirizzo specialistico di Coreografia, ho voluto approfondire e far conoscere questa mia indagine, documentata con un video. È stato un lavoro difficile, a distanza, ma unico. Ringrazio Mauro Leonardi che ha saputo indirizzare e confezionare questa mia ricerca; Gianluca Lattuchelli, interior designer, essenziale per lo sviluppo dei concetti architettonici; i danzatori meravigliosi che hanno espresso, con il loro corpo, il senso di tutto ciò: Luca Braccia, Paolo Pisarra, Eleonora Galante, Ilaria Lacriola, Maria Giovanna delle Donne, Maria Sole Montacci, Andrea Gallina”.

La serata del 12 luglio del Gran Gala ha visto la partecipazione di ospiti illustri: tra il pubblico selezionato e contingentato che ha assistito alla première della puntata andata poi in streaming sui canali web dell’Accademia, delegata dalla Sindaca Raggi l’On. Carola Penna, Presidente Commissione XII – Turismo moda e relazioni Internazionali del Comune di Roma, Carmela Lalli, Assessore del IX Municipio di Roma, il Dott. Federico Cinquepalmi (MUR), Donatella Ferrante (MIBACT), l’attrice Laura Morante e diversi giornalisti della stampa nazionale.