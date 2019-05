"L'innocente" di Marco Franzoso chiude 'Il maggio dei libri' alla Cremeria Letteraria

Venerdì 31 maggio alle 20,30 ultimo appuntamento de “Il Maggio dei Libri 2019” di Cremeria Letteraria con ospite lo scrittore Marco Franzoso che presenterà in Piazza Duomo il suo ultimo romanzo intitolato “L’innocente” (Mondadori).

Una storia dura, una storia commovente, una storia che fa riflettere profondamente. Cosa significa aiutare un minore? Gli adulti, con le loro procedure e le loro belle parole, non rischiano di ferire piuttosto che curare?

Matteo è solo un ragazzino delle medie, ma la vita lo ha già costretto a fare le cose “dei grandi”.

La morte di papà in un terribile incidente stradale fa crollare il microcosmo incantato di Matteo che, in una manciata di secondi, si ritrova senza il suo punto di riferimento, non potendo neanche più contare su sua madre, costantemente depressa e incapace di prendere le redini della famiglia. La donna, confusa dalla sua stessa ansia e dai dubbi consigli dei suoi genitori, bisognosa di ritagliarsi del tempo per sé stessa, decide di mandare il figlio al Grest parrocchiale per tutto il periodo estivo. Inguaribile accondiscendente, Matteo non obbietta alla decisione di sua madre, interrompe la sua solitaria routine e si lascia fagocitare da quelle giornate fatte di squadre e di giochi.

Al Grest Matteo scopre di avere una grande passione, quella per la musica, tanto da decidere di prendere lezioni di tastiere da Don Andrea. Tuttavia, proprio quelle ore spese al pianoforte della chiesa, si macchiano di una violenza viscida che Matteo non riesce nemmeno bene a capire: come riconoscere il male quando è inferto proprio da chi del bene si è fatto simbolo? Matteo si ritroverà così catapultato nel mondo dei grandi, conteso tra le mani di Psicologa, Avvocato e Giudice, incapaci di vedere in lui un semplice ragazzino, bensì pronti a catalogarlo meramente come l’ennesimo caso da chiudere.

Marco Franzoso è nato nel 1965 in provincia di Venezia, dove attualmente vive. Nel 1998 ha pubblicato il romanzo "Westwood dee-jay" (Baldini & Castoldi), da cui è stato tratto uno spettacolo teatrale, e con Marsilio i romanzi "Edisol- M. Water Solubile" (2002) e "Tu non sai cos'è l'amore" (2006, Premio Castiglioncello), anch'esso diventato uno spettacolo teatrale.

Nel 2012 Einaudi ha pubblicato "Il bambino indaco", libro da cui Saverio Costanzo ha realizzato il film "Hungry Hearts", interpretato da Alba Rohrwacher e Adam Driver (entrambi premiati con la coppa Volpi al festival di Venezia del 2014). Nel 2014, sempre per Einaudi, è uscito il romanzo breve "Gli invincibili", collocato dalla critica tra i migliori dieci romanzi del 2014. Seguono nel 2016 "Mi piace camminare sui tetti" (Rizzoli) e nel 2018 "L'innocente" (Mondadori).

Conversa con l'autore Eleonora Donzelli.

