Marco Ferrante e il profilo di Marchionne: al Museo Civico si parla del “manager dal pullover blu”

Conosciuto sotto il nome “il manager dal pullover blu” Sergio Marchionne è stato un uomo importante di successo, colui che ha operato e rappresentato la FIAT per molti anni e che l’ha fatta crescere come gruppo in tutto il mondo. Spesso austero ma giusto Sergio Marchionne amava la musica e poco lo sport.

E’ stato grazie al suo intelletto, alla sua perseveranza e alla sua leadership se si è riusciti a salvare l’azienda. Le sue iniziative imprenditoriali e il suo stile di lavoro e di leadership hanno suscitato passioni , diviso i media, anticipato la politica, irritato molti osservatori e spiazzato quei settori del sistema economico meno inclini delle scelte radicali.

Ma chi è stato in realtà Sergio Marchionne? Quali sono le ragioni del suo successo e i risvolti più interessanti della sua storia personale. Ma soprattutto quale eredità lascia alle nuove generazioni di manager?

Marco Ferrante delinea nella sua biografia un penetrante profilo della figura di leader solitario cui era Marchionne e racconta senza trascurare aneddoti di vita privata, senza tralasciare professionalità e forza.

La presentazione del volume si svolgerà sabato 24 novembre alle 18.30 presso la sala Mazza del Museo Civico di Foggia organizzato dalla Cooperativa sociale Sanità Più e dal Gruppo Universo Salute vedrà la partecipazione anche dei Lions Club Foggia oltre che dell’Assessore della Cultura del Comune di Foggia.