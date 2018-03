Alla Ubik c’è lo chef-scienziato Marco Bianchi

"Cucinare è un atto d’amore per noi stessi, per le persone che amiamo, per tutti coloro che ci vogliono bene. E parlare di cibo e di salute rappresenta per me un modo di esprimere questo amore". Poche e semplici parole che assumono un valore importante se pronunciate da una personalità scientifica ritenuta ormai un punto di riferimento nazionale in materia di alimentazione e salute, chef e scienziato consultato dai grandi sportivi ma anche seguito dai tantissimi italiani che hanno a cuore il gusto unito al cibo sano. Lunedì 19 marzo, alle ore 17, Marco Bianchi incontra i lettori della libreria Ubik di Foggia per parlare dei temi legati ai suoi libri, soprattutto quelli al centro della sua ultima pubblicazione: Cucinare è un atto d’amore (Harper&Collins). A conversare con questo prestigioso ospite sarà Letizia Consalvo, chef del ristorante Il Laboratorio di Felicità. Inoltre, lo stesso giorno, alle ore 14.30, lo chef-scienziato incontrerà gli studenti del ramo alberghiero dell’Istituto Einaudi di Foggia, dialogando con i docenti Massimo Palmiero e Mario Falco, quest’ultimo presidente dell’associazione Cuochi Gargano e Capitanata.

Cucinare è un atto d’amore (HarperCollins Italia, 2017). 10 ceste e 65 ricette + tante foto e curiosità raccontano la mia passione sfrenata per la cucina buona, sana e pratica, dove dieta mediterranea e prevenzione si incontrano regalando idee da portare in tavola ogni giorno. “Cosa mangi?” e “Come vivi la tua giornata?”: queste sono alcune tra le domande più frequenti che le persone fanno a Marco Bianchi. Curiosità più che lecite, dato che lui – Food Mentor riconosciuto e apprezzato da un vasto pubblico – ha scelto di mangiare sano e con gusto per vivere meglio. Perché secondo lui l’alimentazione quotidiana e lo stile di vita sono elementi fondamentali per raggiungere una rivoluzionaria e appagante sensazione di benessere e felicità. Per la prima volta Marco ha deciso di aprire le porte di casa (e della sua dispensa!) e di raccontare in un libro fotografico la sua vita, fatta di affetti ed emozioni, ingredienti e ricette, consigli pratici e prevenzione. Un percorso entusiasmante composto da “10 ceste” ricche e colorate per scoprire il grande valore di prodotti spesso trascurati e scardinare false credenze legate all’alimentazione, e per imparare a cucinare piatti salutari e buoni con pochi semplici ingredienti. Perché la salute di tutti noi si costruisce a tavola giorno dopo giorno e Marco è pronto a spiegarcelo con tutta la passione e la competenza che lo contraddistinguono.

Marco Bianchi. Divulgatore scientifico, da anni a fianco di Umberto Veronesi presso l'Istituto FIRC di Oncologia Molecolare di Milano, è noto per i suoi libri e per le sue apparizioni televisive come cuoco al fine di promuovere un'alimentazione gustosa, ma corretta, unita ad uno stile di vita salutare. Ha ricoperto il ruolo di Ambassador per Expo 2015 e quello di direttore artistico per la Milano Food & Wellness, una manifestazione dedicata all'alimentazione sana e all'attività fisica. Di recente, in seguito alla nascita della sua primogenita Vivienne, si è concentrato sull'alimentazione durante la gravidanza, l'allattamento e lo svezzamento. Segue le diete di sportivi come Federica Pellegrini, Filippo Magnini e i fratelli Marconi. Nel 2016 gli è stato attribuito alla Camera dei Deputati il Premio America della Fondazione Italia USA. Ha scritto numerosi libri di carattere scientifico-culinario.