A Torremaggiore la 12esima edizione della Marcia della Solidarietà

Si svolgerà a Torremaggiore la 12° edizione della marcia della solidarietà, evento organizzato dall’Associazione San Cristoforo e dalla Asd Running Club Torremaggiore, patrocinato dal Comune di Torremaggiore.

La manifestazione che ormai è ben conosciuta in tutta la provincia è sia un evento podistico, ma soprattutto un evento per promuovere le attività di volontariato dell’Associazione San Cristoforo e delle altre associazioni locali.

Evento podistico:

La gara di 11 km fa parte del circuito gare provinciali promosso dalla FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) e si svolge con un percorso urbano ed extraurbano che attraversa la città di Torremaggiore. Questa percorso cittadino dedicato alla S. Maria è stato intitolato sin dalle origini “Virgo Virginum Mater Curro” poiché il circuito prevede il passaggio presso tutte le chiese di Torremaggiore (S.S. Maria della Fontana, Chiesa del Rosario, Chiesa Spirito Santo, Madonna S.M. degli Angeli). fino ad arrivare alla cappella della Torre di Pagliara Vecchia ( solo gli atleti Fidal e della 11 km), meta quotidiana di pellegrinaggi e preghiere, per poi farvi rientro lungo la stessa strada in un mix di salite e discese che metteranno a dura prova le gambe dei podisti.

I tempi dei partecipanti saranno rilevati mediante il cronometraggio con chip, già sperimentato nelle scorse edizioni come metodo all’avanguardia per velocizzare le operazioni di assegnazione dei tempi di arrivo dei podisti.

L’ ASD Running Club Torremaggiore tramite l’impegno del suo presidente, del CD e di tutti i suoi tesserati è riuscita a svolgere in questi anni un lavoro eccellente nella promozione di questa attività sportiva nella provincia di Foggia; ed il risultato è evidente nel numero di atleti e società sportive che in questi anni sono state presenti nelle scorse edizioni della Marcia della Solidarietà.

L’organizzazione come per gli altri anni ha previsto gare più semplici per avvicinare i cittadini a questa pratica sportiva, pertanto saranno organizzate la camminata a passo libero non competitiva di 4 km aperta a tutti e le gare per ragazzi.

Le gare di 11 km e 4 km partiranno dal Piazzale Palma-Piacquaddio di Torremaggiore.

Promozione del volontariato:

L’associazione San Cristoforo svolge da 12 anni attività di volontariato nel comune di Torremaggiore ed ha come finalità la distribuzione mensile e in via continuativa di generi alimentari a famiglie bisognose. La sua missione è pertanto venire incontro periodicamente al bisogno di famiglie meno abbienti sia con il sostegno materiale di alcuni beni di prima necessità che con il tentativo di proporre un’amicizia e un sostegno nell’affrontare i problemi quotidiani. La San Cristoforo, aderente alla Federazione Italia Banchi della Solidarietà è costituita da circa 20 volontari e ad oggi assiste numerosi nuclei familiari della città.

Questa manifestazione nasce proprio con l’obiettivo di promuovere le attività di volontariato della Ass. San Cristoforo e non solo, infatti come negli anni precedenti, numerose associazioni di volontariato di Torremaggiore e di paesi limitrofi hanno aderito all’invito, e verranno a promuovere le loro attività.

Le associazioni di Torremaggiore che saranno presenti alla 12° ed. della Marcia della Solidarietà sono:

ANFFAS, AIST (Associazione Stomizzati ed Incontinenti), AVIS, AVO, MISERICORDIA, CROCE ROSSA, SCOUT, l’associazione BORGO ANTICO, le Associazioni Carabinieri e Vigili del Fuoco in congedo e Vespa Club.

Inoltre tale iniziativa sarà patrocinata dal Banco Alimentare Daunia e ASL Foggia – Dipartimento Dipendenze Patologiche.

Si segnala la presenza di una equipe medica coordinata dal Dott. Salvatore Muscatelli (Specialista in dermatologia) che in occasione della Marcia della Solidarietà si metterà a disposizione per effettuare uno screeening delle neoplasie dermatologiche.

Altri graditi protagonisti di questo evento saranno le scuole di Torremaggiore, presenti sia con i loro ragazzi che parteciperanno alle gare podistiche sia con le insegnanti e alunni che promuoveranno le loro attività scolastiche ed extrascolastiche, infatti la Scuola Media Padre Pio sarà presente con dei loro Stand Divulgativi su attività di ricerca svolte dai ragazzi.

Scuole presenti : 1° circolo didattico San Giovanni Bosco, 2° circolo didattico Emilio Ricci”, Scuola Media Statale Padre Pio e ISISS – Fiani Leccisotti, IISS De Rogatis-Fioritto Sannicandro Garganico.

Un particolare ringraziamento va alle associazioni che saranno impegnate lungo il percorso della gara:

MISERICORDIA D TORREMAGGIORE, CROCE ROSSA ITALIANA, ASSOCIAZIONE CARABINIERI, A.E.O.P., ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO, E GUARDIE AMBIENTALI.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ore 8,15 consegna pettorali con i numeri assegnati.

Ore 8,30 Benedizione dei partecipanti e inizio della manifestazione.

Ore 8,45 inizio gare ragazzi; 1° gara 0-6 anni ;2° gara 7-9 anni; 3 ° gara 10-11 anni e 4° GARA12-13 anni

9,30 partenza DELLA GARA DI 11km e subito a seguire la 4 km a “passo libero” che hanno un percorso comune.

Ore 11,00 inizio premiazioni.

Ore 12,00 fine manifestazione.

Pertanto la Runningclub e l’Associazione San Cristoforo di Torremaggiore vi danno appuntamento a Domenica 4 novembre 2018, ricordandovi che le iscrizioni si chiuderanno venerdì 2 novembre. Tutte le informazioni della manifestazione sono disponili sul sito runningclubtorre@libero.it, fb MARCIA DELLA SOLIDARIETA’, FB ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO, 3334117201 (Raffaele Luciano). Iscrizioni : runningclubtorre@libero.it

Si chiede alla cittadinanza di partecipare e sostenere l’evento, richiedendo una benevole pazienza per il passaggio dei podisti che potranno portare un rallentamento del traffico cittadino.