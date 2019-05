"Un passo alla volta": scolaresche, associazioni, cittadini attivi in marcia per la legalità a Mattinata

Sabato 18 maggio 2019 a Mattinata si svolgerà l’evento “Un Passo alla Volta – in marcia per la Legalità” un momento di comunità e di piazza che attraverserà la “Farfalla Bianca”. Protagonisti saranno le scolaresche, le associazioni, i soggetti pubblici e tutti i cittadini attivi. Un cammino che non si può limitare ai mattinatesi ma che necessariamente deve accogliere e inglobare tutte le realtà del Gargano che hanno a cuore il proprio territorio, il proprio futuro, i propri ragazzi.

Questa marcia rappresenta l’evento finale del progetto FABLES (Formazione Adulti e Bambini sulla Legalità e l’Educazione Sociale) che ha interessato Mattinata negli ultimi mesi. Un progetto nato dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo di Mattinata, la Parrocchia Santa Maria della Luce, il meet-up PacificAzione, con l’autorevole supporto tecnico dell’as.ne Libera – coordinamento di Foggia.

Durante questo cammino altri soggetti si sono affiancati ai promotori ma soprattutto numerosi singoli cittadini. Tante le attività che passo dopo passo hanno caratterizzato questo percorso: laboratori nelle scuole per i ragazzi, laboratori per e con gli adulti, doposcuola popolare, etc: dimostrazione che nella nostra comunità vi è ancora il seme fruttuoso della convivenza civile e della solidarietà.

“Un Passo alla Volta” sarà il momento per affermare a gran voce che il Gargano e i suoi abitanti non sono quello che i media nazionale e locali descrivono. Le mele marce ci sono, ci sono state e ahinoi ci saranno, ma un territorio deve reagire e dimostrare i suoi veri valori: il lavoro, la terra, la famiglia.

Questa iniziativa non potrà funzionare come una bacchetta magica e risolvere un problema di grossa entità ma è e deve essere un’occasione per diffondere ed amplificare la cultura della legalità e far comprendere a tutti che ciascuno di noi, in qualità di componente di una famiglia e cittadino della comunità, è artefice del proprio futuro e di quello comunitario ed è in grado di contribuire all’inversione di rotta. Incontriamoci a Mattinata il 18 maggio 2019 per camminare insieme verso un futuro lontano dagli avvenimenti criminosi e della delinquenza organizzata e per testimoniare che la LEGALITA’ abita qui.

Iniziamo a camminare e UN PASSO ALLA VOLTA la meta sarà sempre più vicina.