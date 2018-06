‘Maninarte’, nel Castello di Monte Sant’Angelo la tre giorni dedicata all’artigianato

L’iniziativa - finanziata da PugliaPromozione - è promossa dal Comune di Monte Sant’Angelo e da Ecogargano, nell’ambito del progetto di potenziamento degli Info Point che prevede l’ampliamento dei servizi e gli orari di apertura dell’ufficio di informazione e accoglienza turistica e attività di animazione on site.

Venti, tra hobbisti e artigiani, provenienti da tutta la Capitanata, presenteranno le loro meravigliose creazioni: bijoux, accessori per la casa, tessili, oggetti in legno e in feltro; sono solo alcune delle tante novità protagoniste di questa seconda edizione di “Maninarte” che sarà visitabile in orario continuato dalle 9 alle 21 (29/30 giugno) e dalle 9 alle 23 (1 luglio).

“Maninarte è creatività, passione, artigianalità: un imperdibile appuntamento che trova nelle stanze del Castello una cornice meravigliosa. Un evento che ci permette di promuovere un settore che vogliamo fortemente incentivare, l’artigianalità, e un monumento straordinario come il Castello, offrendo a cittadini e turisti un meraviglioso evento” – dichiara Rosa Palomba, l’Assessore alla cultura e al turismo della Città di Monte Sant’Angelo, che prosegue – “Grazie al bando sulla rete regionale degli Info Point, vinto dal Comune di Monte Sant’Angelo, per tutto il periodo estivo e fino al 9 settembre godremo di numerosi eventi, laboratori, oltre al potenziamento degli orari di apertura del nostro infopoint turistico, che rappresenta un momento fondamentale nell’esperienza turistica, per questo stiamo lavorando incessantemente - insieme alla cooperativa Ecogargano - al fine di potenziare il nostro sistema di informazione e accoglienza anche attraverso la realizzazione e produzione del nuovo materiale di promozione, oltre all’attività di social media marketing”.

“Un evento atteso, ma anche una grande opportunità per l’artigianato. Questo è per noi Maninarte, la fiera dell’handmade che da due anni accoglie artigiani e hobbisti provenienti da tutta la Capitanata e che comincia ad attrarre dall’intera regione” - dichiara Giuseppe Palumbo, presidente della cooperativa Ecogargano che gestisce il Castello di Monte Sant’Angelo e quindi l’Info Point, che aggiunge - “Il nostro obiettivo è portare alla luce i tanti microcosmi che il nostro territorio possiede: perché quella degli artigiani, artisti e hobbisti è una vera e propria realtà fatta di piccoli mondi dove immaginazione, fantasia e creatività si intrecciano ad abilità manuali e tecnica. Auspichiamo, pertanto, che tutti entrino in contatto con loro, anche attraverso questo fine settimana di Maninarte per poterne riconoscere e apprezzare il valore”.