A San Severo tutto pronto per 'The big show'

Sabato 16 giugno 2018 a San Severo ci sarà una grandiosa Manifestazione Sportiva The big show presso la Palestra della Scuola Itas di Sangro Alberti - zona perretti - San Severo (Fg) entrata ore 19:30 sipario ore 20:15 La Manifestazione Sportiva organizzata dalla Palestra Moonlight Cheerleaders&Kensho Karate-Do di Marysol Cipriani e Luigi Pistillo che vedrà il fantastico mondo sportivo del Karate e del Cheerleading, presentatrice la bellissima Francesca Iagulli con ospiti della serata i Trio Lirico “THE BIG VOICE” - Tenore Carlo Lo Zito - Soprano Anna Maria Grasso - Pianista Michele D’Aloia e il ballerino Professionista dei migliori programmi televisivi Amici - Domenica Live - Domenica In, il grandioso Antonio Fiore!!!! Per accedere alla manifestazione bisogna ritirare i biglietto GRATUITO presso Palestra Moonlight Cheerleaders&Kensho Karate-Do di San Severo Via Napoli 178