Teatro con le famiglie, al ‘Giordano’ lo spettacolo ‘Mangiadisk – Hansel e Gretel’

La stagione del Teatro con le Famiglie al ‘Giordano’ prosegue con un nuovo appuntamento: domenica 14 gennaio, alle ore 18.30, Cantieri Teatrali Koreja porterà in scena lo spettacolo ‘Mangiadisk-Hansel & Gretel’ di Francesco Niccolini, con Alessandra Crocco, Carlo Durante e Silvia Ricciardelli, per la regia di Enzo Toma.

“Uno spettacolo contro la paura e la solitudine che due bambini possono provare se temono di essere stati abbandonati. Uno spettacolo sul rischio degli equivoci e sul peso delle parole, e su come – talvolta – basti un’ombra per cadere nell’angoscia. Uno spettacolo sullo straordinario potere dell’immaginazione e della musica, che possono salvarti la vita e strapparti dalla paura e dal buio della notte, in nome dell’amore. Uno spettacolo sul tempo che passa, sul rapporto tra fratelli e con una nonna che invecchiando, torna bambina, e può accadere, stranamente, che i rapporti di cura, di gioco, di tenerezza, tra generazioni ormai lontane si invertano e prendano nuova bellezza. Due fratelli, ormai adulti, tornano nella vecchia casa delle vacanze, da una nonna che sta per lasciarli. In quella casa magica di quando erano piccoli vivono vecchie paure ed emozioni che rischiavano d’aver perso per sempre. Il tutto grazie a un mangiadischi, ad Hansel e Gretel e a quella nonna fatata”.