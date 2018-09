Manfredonia si prepara ad accogliere 'Migliorarsi a piccoli passi'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Le venti squadre che parteciperanno alla terza edizione di “Migliorarsi a piccoli passi”, la grande manifestazione di piazza rivolta ai bambini di Capitanata, si stanno formando. I bimbi di età compresa tra i 6 e i 10 anni e i team di professionisti (composti ciascuno da parrucchiere, fotografo, visagista e costumista) stanno scegliendo il loro trend e si preparano ad invadere Manfredonia. Sarà infatti la città sipontina ad ospitare quest’anno la giornata dedicata al “bello”. La data fissata è il 16 settembre. L’obiettivo della manifestazione è quello di insegnare a duecento piccoli cittadini a porre in risalto tutto quanto li circonda, partendo da se stessi, attraverso la trasformazione del proprio aspetto e l’inserimento nel contesto in cui vivono, osservando e quindi cercando di valorizzare le vie, le piazze e gli angoli della città in cui vivono o che li accoglie per un giorno. Ogni squadra trasformerà in set fotografico una precisa location a cui sono abbinati un trend e un colore, imparando così a conoscere, attraverso il gioco e l’aiuto di esperti, il patrimonio storico, artistico e architettonico di Manfredonia. Si offrirà ai bambini la possibilità di guardare con occhi nuovi l’ambiente circostante e quindi a rispettarlo. Ma non è tutto, perché l’edizione 2018 si arricchisce di un altro elemento formativo importante: l’educazione alimentare. Ai giochi e ai laboratori con i colori, si aggiunge quest’anno un’iniziativa dedicata alla conoscenza del cibo con la guida della nutrizionista Antonella Riccelli. Il tutto, come sempre, all’insegna del divertimento grazie alla presenza del comico e cantante foggiano Santino Caravella che spiegherà, attraverso un momento di spettacolo, l’importanza di nutrirsi in modo salutare. La tematica si allargherà con l’intervento del noto chef orsarese Peppe Zullo. Nel primo pomeriggio si allestiranno i venti set fotografici sparsi per la città, dove si creeranno i vari “trend” (etnico, elegante, punk, romantico, hippie, ecc.) abbinati a uno scorcio o ad un monumento di Manfredonia. L’ideatore della manifestazione è il lookmaker Carlo Ventola, che anche quest’anno si avvale della collaborazione di Federmoda Confcommercio Foggia, la cui presidente, Marina Corvino è coorganizzatrice. Il progetto gode inoltre del patrocinio del Comune di Manfredonia e dell’Agenzia del Turismo di Manfredonia, quale partner. La partecipazione è aperta a professionisti e bambini di tutta la Capitanata. Per iscriversi basta andare sul sito migliorarsiapiccolipassi.com e compilare l’apposito modulo. È previsto un premio di mille euro per il team che avrà realizzato gli scatti fotografici che avranno rappresentato meglio lo spirito dell’iniziativa e i valori che vuole trasmettere, e che quindi saranno riusciti a esaltare, a valorizzare e a raffigurare il “bello” nel suo insieme. A valutare il materiale fotografico saranno una Giuria tecnica e una popolare su Facebook, alla pagina Migliorarsi, dove saranno pubblicate tutte le immagini. Prevista, come gli altri anni, anche la realizzazione di un book che raccoglierà tutte le foto.

