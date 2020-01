A Manfredonia arriva il nuovo laboratorio/spettacolo a puntate di Bottega degli Apocrifi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Non sarà solo uno spettacolo e non sarà solo un laboratorio il nuovo esperimento che la compagnia Bottega degli Apocrifi dedica alle nuove generazioni. Il M° Fabio Trimigno ha immaginato assieme ai suoi collaboratori, il performer e disegnatore Giovanni Salvemini e l’attore guineano Bakary Diaby, un vero e proprio laboratorio/spettacolo a puntate, dove si va a casa col fiato sospeso, e quando si torna il racconto ricomincia là dove lo si era lasciato. Sei incontri in programma a partire da sabato 25 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia.

Un percorso a tappe tra teatro e musica sulle orme di Pollicino, per creare e raccontare assieme una storia tra il movimento del corpo e gli accenti di un ritmo, tra il suono di una parola e il rumore di un oggetto. «Rileggeremo Pollicino attraverso gli occhi e i racconti dei bambini. Con la loro creatività, le loro parole, i disegni, la fantasia, racconteremo una storia inedita, ispirandoci a tutti gli autori che con questa celebre fiaba si sono cimentati, da Chearles Perrault a Carlo Collodi, ai Fratelli Grimm» racconta Fabio Trimigno, musicista, attore, pedagogo dell’infanzia e trainer ritmico, già ideatore di molteplici giochi/spettacolo multisensoriali. Il laboratorio/spettacolo prevede 6 incontri ed è aperto ad un massimo di 30 partecipanti di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

Gli appuntamenti in programma, tutti dalle 18.00 alle 20.00, si terranno nei giorni: 25, 30 e 31 gennaio, 3, 5 e 8 febbraio 2020. Il costo di partecipazione complessivo a tutte le tappe è di € 60,00. È previsto un momento aperto al pubblico durante il quale tutti i presenti saranno invitati a diventare parte del racconto. Il laboratorio/spettacolo a puntate “Pollicino” è inserito nel progetto Teatri del Gargano, sostenuto dalla Regione Puglia tramite l’Avviso a presentare Iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche – FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per la Puglia. Info e Iscrizioni Bottega degli Apocrifi / Teatro Comunale “Lucio Dalla” via della Croce, Manfredonia. Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00. Tel. 0884.532829 – 335.244843.