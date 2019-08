Festa di Maria SS di Siponto: a Manfredonia lo spettacolo 'Maria, la donna vestita di sole' con Michele Placido voce narrante

Da oggi Manfredonia si appresta a vivere la due giorni più intensa della 183^ Festa Patronale in onore di Maria SS. di Siponto, la cui organizzazione è stata affidata dal Commissario Piscitelli al Gal DaunOfantino.

Oggi, venerdì 30 agosto, la città celebra la Solennità della Beata Vergine Maria di Siponto con numerosi appuntamenti religiosi e civili. Momento clou della giornata è la Solenne Concelebrazione Eucaristica Pontificale (ore 11, Cattedrale) presieduta da PONTIFICALE presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con la partecipazione delle Autorità civili e militari.

Le altre SS. Messe si svolgeranno alle 18.30 ed alle ore 20, mentre alle ore 14,45 ci sarà la Recita del Santo Rosario.

Invece, per quanto concerne gli appuntamenti civili, alle ore 21, in Piazza Piazza Papa Giovanni XXIII (con ingresso libero e gratuito), è in programma il concerto spettacolo "Maria, la donna vestita di sole" con la voce narrante del noto ed amato attore Michele Placido.



In "Maria, la donna vestita di sole" l'Orchestra Suoni del Sud (con rinomate esperienze anche su Rai1) eseguirà, con l'esibizione del soprano Libera Granatiero, le più famose Ave Marie: La Vergine degli Angeli (Giuseppe Verdi), Ave Maria (Astor Piazzolla), Ave Maria (Vincenzo Perrone), Ave Maria (Saverio Mercadante), Ave Maria (Giulio Caccini), Ave Maria (Pietro Mascagni), Ave Maria (Saint Saens), Ave Maria ( Philippe Rombi ), Ave Maria (Franz Schubert), Ave Maria (Gounod- Bach).

Per gli amanti della musica sono in programma anche il Matineè (in Piazza del Popolo) ed il Gran Concerto Serale (ore 20, Chiostro Palazzo San Domenico) del "Gran Concerto Bandistico Città di Conversano “G. Piantoni” (Ba) diretto dal M° Direttore e Concertatore Susanna Pescetti ed il giro per le vie della città della Banda Musicale Città di Manfredonia.

Tra gli altri eventi di giornata si segnalano: Finale del quadrangolare di calcio a 11, trofeo Maria SS. di Siponto, a cura della UISP Gargano di Manfredonia (ore 18.30, Stadio Miramare) e ed il concerto di Joe Bavota, tra i primi sosia al mondo del mitico Elvis Presley (ore 22, Piazzetta Mercato).

IL PROGRAMMA COMPLETO DI VENERDI' 30 AGOSTO

SOLENNITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO

SS. Messe alle ore 7,00; 8,00; 9,30

Ore 11,00: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PONTIFICALE presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con la partecipazione delle Autorità civili e militari.

Ore 17,45: Recita del Santo Rosario e SS Messe: Ore 18,30 e ore 20,00.

Ore 07,00 ~ Sparo di mortaretti.

Ore 08,00 ~ Giro per le vie della città della Banda Musicale Città di Manfredonia e della Gran Concerto Bandistico Città di Conversano “G. Piantoni” (Ba).

Ore 10,30 ~ Piazza del Popolo ~ Matinèe con il Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Conversano “G. Piantoni” (Ba)diretto dal M° Direttore e Concertatore Susanna Pescetti.

Ore 18.30 ~ Stadio Miramare, Finale del quadrangolare di calcio a 11, trofeo Maria SS. di Siponto, a cura della UISP Gargano di Manfredonia.

Ore 18,30 ~ Giro per le vie della città della Gran Concerto Bandistico Città di Conversano “G. Piantoni” (Ba).

Ore 20,00 ~ Chiostro Palazzo San Domenico ~ Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Conversano (Ba) “G. Piantoni” diretto dal M° Direttore e Concertatore Susanna Pescetti.

Ore 21,00 ~ Piazza Papa Giovanni XXIII ~ Spettacolo Musicale con l’orchestra Voci del Sud: Maria, la Donna vestita di sole, presentazione del DVD con le più famose Ave Marie, con l’esibizione del soprano Libera Maria Granatiero e la partecipazione di Michele PLACIDO come voce recitante.

Ore 22,00 ~ Piazzetta Mercato ~ Joe Bavota, tra i primi sosia al mondo del mitico Elvis Presley, in concerto. A seguire Dj set Micky Potito e DJ Morris.