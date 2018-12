Tex festeggia i 70 anni a Manfredonia: ecco un laboratorio per aspiranti illustratori con Pasquale del Vecchio

E' proprio vero che il Natale con la sua magica atmosfera fa avverare i desideri di tutti, grandi e piccini. Così capita che durante le imminenti festività, il mito indiscusso di diverse generazioni celebri il suo settantesimo compleanno a Manfredonia.

Il 28 dicembre (dalle ore 18), infatti, il leggendario Tex dei fumetti si materializza in carne ed ossa, grazie ad un imperdibile evento organizzato ( presso la propria sede ) dal makerspace "Orto Urbano" in collaborazione con l'Agenzia del Turismo di Manfredonia e La Magna Capitana - Biblioteca provinciale di Foggia.

Ma, perché proprio la città del Golfo? Il trait d'union è Pasquale del Vecchio, attualmente tra i più noti fumettisti a livello nazionale, nato a Manfredonia nel 1965 e dal 2005 membro della squadra di disegnatori di Tex. Del Vecchio si è diplomato al Liceo Scientifico Galileo Galilei e laureato in Architettura al Politecnico di Milano. Già dopo la maturità scientifica, inizia a muovere i primi passi nel mondo dei fumetti pubblicando alcune storie brevi sulla rivista “1984” e collaborando con “il Giornalino”. Nel 1991 disegna “Memphis Blue”, storia scritta da Daniele Brolli e pubblicata su la prima rivista cyberpunk a fumetti: “Cyborg. Lo shock del futuro”. L’anno successivo illustra “Nel Cuore dell’Africa”, storia scritta da Walter Bonatti, il famoso giornalista ed esploratore.

Nel luglio del 1993 entra nella squadra della Sergio Bonelli editore, dove disegna anche le storie poliziesche di Nick Raider - scritte dai più grandi soggettisti italiani (Nizzi, D’Antonio, Ongaro, Manfredi) – e quelle di Napoleone. Nel 2004, Pasquale, con le storie di Russell Chase, il personaggio di Richard D. Nolane, esordisce nel mondo francese del fumetto oggi è tra i disegnatori più richiesti.

Per molti anni Del Vecchio ha insegnato alla Scuola di fumetto di Milano e alla Scuola di arti applicate presso l'industria del Castello Sforzesco di Milano. Attualmente insegna presso l'ACME Academy of Fine Arts di Milano.

Impossibile d'altronde non conoscere Tex, che, anno dopo anno, è riuscito non solo a entrare a far parte delle abitudini di lettura degli italiani, conquistando generazioni diverse, dal 1948 a oggi, grazie al suo profondo senso di giustizia e alla sua innata generosità, ma anche a diventare un eroe e un vero e proprio fenomeno di costume, un nome che non ha bisogno di presentazioni.



Nei 70 anni della sua storia, Tex, l’avventuriero, il ranger, il saggio capo degli indiani Navajos, ha vissuto storie epiche e memorabili, ha affrontato banditi e malfattori e salvato tribù indiane ingiustamente perseguitate, ha cavalcato sui sentieri polverosi del vecchio West, come nei deserti infuocati del Messico e nelle fredde regioni del Grande Nord. E indimenticabili, naturalmente sono le sfide con il suo nemico di sempre: Mefisto, l’incarnazione del male.

L'evento di Manfredonia del 28 dicembre si caratterizza per due momenti: il primo (ore 18) è un workshop "operativo" con aspiranti illustratori ed appassionati fumettisti (a numero chiuso) per carpire i segreti del mestiere e passare anche qualche ora di svago; il secondo (ore 19.30, con ingresso libero) è un incontro con Del Vecchio, il quale dialogherà con Francesca Capone (La Magna Capitana - Biblioteca provinciale di Foggia) e Saverio Mazzone (Amministratore Unico dell'Agenzia del Turismo di Manfredonia). Al termine sketch e firmacopie.

Per info e prenotazioni: Orto Urbano - Piazza San Camillo, 18 Manfredonia (Fg)