A Manfredonia prendono il via due laboratori di Bottega degli Apocrifi rivolti ai ragazzi

A Manfredonia la scuola riparte dal teatro, con i laboratori teatrali e musicali di Bottega degli Apocrifi, che si svolgeranno, oltreché negli spazi del Teatro Comunale “Lucio Dalla”, nell’ampio cortile della Scuola Perotto, messo a disposizione dall’I.C. “Perotto-Orsini”, a testimoniare la relazione indissolubile che in questi anni si è consolidata tra Teatro e Scuola. I laboratori, parte integrante dell’annuale Focus “Con gli occhi aperti” ideato da Bottega degli Apocrifi giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione e sostenuto per il terzo anno dall’azienda SILAC, inaugurano ufficialmente il progetto “SopraSotto. Teatri di periferia”, sostenuto attraverso l’avviso pubblico “Periferie al centro”, intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti e coordinato da Teatro Pubblico Pugliese. Un’inaugurazione che si trasforma in laboratorio permanente a cielo aperto in cui il teatro, il racconto, le storie si fanno motore per una intera comunità che ha voglia di rimettersi insieme. Il 15 luglio prenderà il via il laboratorio di “Musica d’insieme” con la Piccola Orchestra dei Felici Pochi. Un percorso di creazione musicale collettiva rivolto a giovani musicisti di età compresa tra gli 8 e i 20 anni, indipendentemente dal livello di preparazione raggiunto. A guidare il laboratorio sarà il M° Fabio Trimigno, responsabile musicale della compagnia Bottega degli Apocrifi e ideatore di questo particolare progetto partito nel 2015, che vede una giovane orchestra - eterogenea per età e competenze - lavorare non solo all’esecuzione dei brani, ma alla creazione collettiva degli stessi. Un tentativo di mescolare gli sguardi, le esperienze e le differenze per arrivare a mescolare armonicamente anche le note. Musicisti professionisti e studenti lavoreranno insieme, sul palcoscenico del teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia a un progetto musicale capace di mescolare e far circolare le competenze specifiche di ognuno. Gli appuntamenti in programma sono otto (il 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27 e 31 luglio dalle 18.00 alle 20.00). Durante il laboratorio si lavorerà alla lezione/concerto che sarà restituita al pubblico il 31 luglio alle 20.30. Il costo complessivo di partecipazione al laboratorio è di € 60,00. Il 20 luglio è invece fissato il primo appuntamento di #inCoro, il laboratorio teatrale gratuito aperto a ragazzi e ragazze di età compresa tra 14 e 19 anni condotto dal regista Cosimo Severo in collaborazione con i giovani attori di Bottega degli Apocrifi. Per ripartire stando insieme, a distanza ma uniti. Si ricomincia dalla felicità e dal testo di Elsa Morante “La canzone degli F.P. e degli I.M.”, provando con tutte le forze a stare nella scomoda e vitale minoranza degli F.P. - i Felici Pochi, capaci di cambiare il mondo, o almeno di guardarlo con occhi nuovi. Il laboratorio si svolgerà nella nuova Piazza di Comunità adiacente al Teatro “Lucio Dalla”, ovvero il cortile della Scuola Perotto. Gli appuntamenti in programma sono sette (20, 21, 22, 25, 28, 29 e 30 luglio). Il momento finale aperto al pubblico - in programma il 29 e il 30 luglio alle 20.30 - vedrà i ragazzi in scena al fianco di attori e musicisti professionisti e di alcuni cittadini adulti ancora capaci di essere felici. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle regole per la sicurezza in materia di contenimento del Covid 19. Tutti gli spazi sono stati sanificati, compresi gli impianti di aerazione per l’eventuale utilizzo dell’aria condizionata all’interno del Teatro. Le iscrizioni ai laboratori sono aperte dal 6 luglio. Per informazioni: tel. 0884.532829 - cell. 335.244843.

