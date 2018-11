Ascanio Celestini torna sul palco del Teatro “Dalla” col suo ultimo lavoro “Pueblo

Questa è la storia di un giorno di pioggia. O meglio è la storia di un giorno. Che poi sono tutti i giorni (Simone Nebbia su Teatro e Critica). Celestini rovescia la storia e le frammenta in storie solitamente fuori dal cono d'ombra nel quale sono relegate, intrecciando vicende umili ma orgogliose (Gabriele Benelli su Sipario) Questo dice chi ha visto “Pueblo”, lo spettacolo di e con Ascanio Celestini, che andrà in scena mercoledì 28 novembre alle 20.30 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia all’interno della stagione di prosa “Peso Piuma”.

C’è un supermercato, un bar, un magazzino, un marciapiede e ci sono le case e quelli che dalle case si affacciano sul mondo e provano a immaginarselo. Ci sono una barbona italiana, una straniera, uno zingaro, un facchino africano che beve solo un giorno a settimana, un padre che insegna alla figlia a rubare, una madre che parla sempre meno, ci sono le suore dell’orfanotrofio e anche qualcuno del tribunale. Ci sono le persone e le loro vite: tutte su un palco solo. Accompagnato dalle musiche originali composte da Gianluca Casadei, Celestini - più che un narratore e un attore - è un cantore epico capace di vedere gli esseri umani che incontra. «Di questi personaggi mi interessa l’umanità. Voglio raccontare come sono prima della violenza che li trasforma in oggetto di attenzione da parte della stampa, ma voglio raccontare anche il mondo magico che hanno nella testa. Il mondo che li rende belli e che, solo quello, può aiutarli a non farli scomparire», spiega l’artista romano.

“Pueblo” è la seconda parte della trilogia iniziata con Laika, ospite della stagione di Manfredonia nel 2015. «Abbiamo voluto questo spettacolo all’interno di “Peso Piuma” - spiega Cosimo Severo, regista e direttore artistico di Bottega degli Apocrifi - perché confidiamo che il teatro ci impedisca di sprofondare pesanti in comode poltrone e ci tenga invece allenati alla vita, pronti a rispondere con leggerezza ai suoi stimoli». “Pueblo” è inserito nel cartellone della Stagione di Manfredonia grazie al progetto TRAC_Centro di Residenza Teatrale, sostenuto da MIBAC e Regione Puglia, che vede Bottega degli Apocrifi alla guida di una compagine di 5 compagnie teatrali del territorio pugliese.

BIGLIETTI: I SETTORE intero € 15,00 / ridotto € 13,00 | II SETTORE intero € 13,00 / ridotto € 11,00 | GALLERIA intero € 11,00 / ridotto € 9,00. Si ricorda che la campagna abbonamenti per “Peso Piuma” sarà aperta fino al 28 novembre. Un cartellone ricco e variegato, nove le aperture di sipario fino a marzo 2019 che vedranno in scena, fra gli altri Nunzia Antonino, Julien Cotteraeau del Cinque du Soleil, Peppe Vessicchio, Lello Arena, Emilio Solfrizzi. ABBONARSI CONVIENE – Abbonamento a 9 spettacoli: Platea I settore (intero €120, ridotto* €105), Platea II settore (Intero €105, ridotto* €90), Galleria (intero €90, ridotto* €81). Abbonamento under 19 a 5 spettacoli (Pueblo, Sonetti - Cantare Shakespeare, Anfitrione, Parenti Serpenti, L’isola magica - Shakespeare in dream) €30 Promozione Più siamo meglio stiamo: abbonamento per gruppi formati da almeno 10 persone: Platea I settore €105, Platea II settore €90. *Le riduzioni sono riservate a: giovani fino a 25 anni, persone di oltre 65 anni, associati FITA. La biglietteria del Teatro “Dalla” è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 18 alle 20 e nei giorni di spettacolo dalle ore 17. INFO E PRENOTAZIONI: Teatro Comunale Lucio Dalla / Botteghino 0884.532829 | 335.244843 www.bottegadegliapocrifi.it Ufficio Cultura Comune di Manfredonia 0884.519710 www.comune.manfredonia.fg.it Biglietti on line www.vivaticket.it | www.teatropubblicopugliese.it