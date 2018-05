Nel porto turistico di Manfredonia un’imperdibile serata in compagnia di Aperol Spritz

Aperol Spritz diffonde l’onda arancio dell’aperitivo più colorato che ci sia con l’Aperol Spritz Tour, portando tutta l’allegria del suo happy hour in giro per l’Italia. Questo week end è il turno della Puglia.

Domenica 27 maggio, infatti, un coloratissimo van Volkswagen Hostaria del Vecio, carico di Aperol Spritz e irresistibili cicchetti, farà tappa nel porto turistico di Manfredonia, l’antica città di fondazione imperiale in provincia di Foggia, per una serata di puro divertimento targata Aperol Spritz.

L’appuntamento è dalle 17.30 alle 23.00, presso il locale Flamingo sul Porto Turistico Marina del Gargano, una location esclusiva, che per l’occasione, complice anche un suggestivo tramonto sul mare, si colorerà di arancio, il colore dell’aperitivo più amato in Italia e all’estero: l’Aperol Spritz.

La prima tappa pugliese dell’Aperol Spritz Tour 2018 è un’occasione unica per conoscere una città ricca di storia come Manfredonia sotto una luce diversa. Una serata imperdibile per ogni Spritz Lover che si rispetti: piena di divertimento, gioia di vivere e voglia di stare insieme, #HappyTogether, come recita l’originale claim Aperol Spritz.

