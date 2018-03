'Mandorle e Cioccolato': a Foggia il laboratorio di Pasqua

Arriva l'appuntamento unico per partecipare ad una festa tutta a tema pasquale. Un evento imperdibile per sperimentarsi in cucina e creare dei buonissimi dolcetti di pasta di mandorle da portare a casa. Un esperto in cucina farà immergere i partecipanti in sapori dolcissimi. E mentre cuoceranno e l loro profumo si espanderà in casa, il coniglio Pasquale li attenderà nell'aera esterna per giocare e andare alla ricerca dei famosi ovetti di Pasqua.



Evento aperto a 20 partecipanti a partire dai 4 anni.

Prenotazione obbligatoria con saldo anticipato senza diritto di rimborso in caso di mancata presenza.

Info 329.8089636