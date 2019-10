Cos'è un mandala?

Lunedì 14 ottobre alle ore 19, in via Ascoli km 2 Foggia, nella sede dell'associazione 'I Ricostruttori', si terrà un incontro pratico di pittura su carta, dal tema 'Il Mandala', simbolo orientativo presente in varie tradizioni allo scopo di vivere più serenamente. Il materiale verrà fornito dall'associazione.