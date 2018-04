'Malie di paesaggio': a Foggia la personale di Salvatore Lovaglio

Domenica 15 aprile In occasione della giornata mondiale dell’arte l’Associazione CREO ospita Dal 15 al 18 una serie di lavori recenti di Salvatore Lovaglio. Si tratta di dieci incisioni raccolte in una cartella intitolata “Malie di paesaggio”. Questa tecnica, alla quale l’artista si dedica negli ultimi anni, sublima la sua già vigorosa ricerca pittorico-espressiva, in particolare incentrata sulla natura. Dalle grandi tele ai grandi fogli, il Creato rappresentato da Lovaglio viene declinato in una poesia fatta di colori che solo le emozioni, suscitate da un intimo dialogo con il paesaggio, possono svelare. Non a caso il titolo dell’esposizione: Malie..... intese come incantesimo o meglio “magia”. L’artista “subisce” la potenza di ciò che lo circonda, il fascino e il mistero. Viene stregato, li respira, se ne impossessa e restituisce queste suggestioni con la forza e la vivacità del gesto e del colore che riesce ad esprimere anche attraverso la particolare tecnica incisoria, non perdendo quell’ardore che caratterizza le sue opere pittoriche, anzi.....

Scrive, infatti, Roberta Giuliani nel testo di presentazione del catalogo che accompagna la mostra (Edizioni Centro Studi Mecenate – Lucera): “...Una materia pittorica ricca di cromatismi, di umori liquidi, di vischiosità, di luminosità che evocano intensità cromatiche e quelle continue sensazioni d’essere e di trovarsi immersi nella natura e di vivere e sentire lo stesso bisogno di totalità....”