Malamia, al Replay Club l'evento rivolto a un pubblico giovane

Inaugurazione del primo evento targato Malamia nello splendido locale del Replay situato in centro a Foggia, il 7 dicembre. La festa in discoteca è rivolta soprattutto per il nostro pubblico giovane.

Sito Web: https://malamiafg.wixsite.com/malamia

Facebook: https://www.facebook.com/events/191787228406729/?active_tab=about

Instagram: https://www.instagram.com/malamia_foggia/?hl=it