Torna Maker Foggia, la rassegna di Incontri sull’innovazione tecnologica e digitale

Si rinnova anche per il 2019 l’appuntamento con Maker Foggia, l’evento organizzato dalla Fondazione ITS Apulia Digital Maker che, dal 9 all’11 maggio, presso la sede dell’Istituto, in Via San Severo Km 2,00 c/o Cineporto di Foggia, apre di nuovo le porte all’eterogenea Community degli Innovatori.

Un’intensa tre giorni di meeting, workshop, eventi ed exhibit in cui si alterneranno incontri con creativi digitali, esperti e appassionati di nuove tecnologie, startupper e aziende, per dare spazio al libero scambio di esperienze e conoscenze e al confronto tra il mondo dell’impresa, della ricerca tecnologica e della cultura.

Dopo le prime due fortunate edizioni, quindi, Maker Foggia ripropone la collaudata formula di una programmazione giornaliera articolata in sessioni tematiche multiple con interventi corali sui temi della Digital Revolution e lo sviluppo di Industria 4.0., con alcune interessanti novità.

Tra queste il contest #Maketowin organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Foggia, che premierà – la mattina di sabato 11 - i progetti di innovazione tecnologica realizzati dagli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori di Foggia e Provincia, e l’iniziativa (Open) Space 4 Makers coordinata dall’associazione Digital Innovators, costituita dai diplomati e studenti dell’ITS Apulia Digital Maker.

Tra gli ospiti più attesi della mattina di Venerdì 10, per la sessione “Visioni Digitali”, tre carismatiche personalità, provenienti da contesti molto diversi, ma affermate a livello internazionale nel campo della Digital Social Innovation: Felice Limosani, creativo multidisciplinare e new media artist, Denis Roio Jaromil, sviluppatore di software, teorico e artista ed Eleonora Rocca, digital media consultant per brand internazionali, esperta di marketing digitale e imprenditrice.

Molti gli appuntamenti in programma: il Focus sulle Professioni del futuro di venerdì 10, con la partecipazione di realtà di rilievo come EXPRIVIA spa (multinazionale del settore informatico partner dell’ITS Apulia Digital Maker), l’associazione nazionale START UP ITALIA e ARTI PUGLIA, l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia; la Speech session inaugurale, 4.0 Experience, e gli incontri conclusivi della mattina dell'11 sui temi della formazione a cura della Camera di Commercio di Foggia e di Indire.

Inoltre, particolarmente coinvolgenti saranno il workshop sul Digital Storytelling, condotto dal digital strategist Toni Augello, l’Aperitech a cura di SolidEngineering e la performance musicale con audio immersivo a cura di Mastering.it diMarco Maffei.

Anche quest’anno sarà poi allestito un articolato percorso di exhibit, con l'esposizione di prototipi, progetti e dispositivi realizzati dai Makers che hanno risposto alla Call di partecipazione.

L’ingresso è libero e gratuito.

IL PROGRAMMA*

* Per variazioni e integrazioni consultare la FB page Maker Foggia

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019

Ore 9.30 | Speech Session

4.0 EXPERIENCE

Valentina Scala – ITS Apulia Digital Makers

Fabio Daddario – Daf Lab

Nicola Marino – Intech -Innovative training technologies

Antonio Stasi – Referente P.I.N.

Maria Messere – ITET Salvemini

Faliero Berardinelli– Geosis

Rosa di Mola e Michelangelo Paparesta – Italdrone

Ore 11.30 | (Open) Space 4 Makers

Vive l’innovation !Vive la révolution!

a cura dell’ASS. DIGITAL INNOVATORS con la partecipazione di

Mad produzioni

Dronesbench

Max De Martins Film

Mediafarm

Ore 14.30 | Workshop

Digital Storytelling: narrare il cambiamento

a cura di Toni Augello

Ore 16.30 | Live

Performance sonora con audio immersivo a cura di Mastering.it

VENERDÌ 10 MAGGIO 2019

Ore 9.30 | Agorà

New Skills 4 New Jobs

Focus sulle professioni del futuro con la partecipazione di

EXPRIVIA

START UP ITALIA

ARTI PUGLIA

Ore 11.00 | Visioni digitali

Incontri tematici con

Felice Limosani – Creativo multidisciplinare e new media artist.

THE ART OF ART DIRECTION

Jaromil Denis Roio – Sviluppatore di software ed artista

SOVRANITÀ, ALGORITMI E DEMOCRAZIA

Eleonora Rocca – Digital Marketing Consultant e imprenditrice

#DIDAYSIT

Ore 15.00- 17.00 | Aperitech

L’APERITIVO ITINERANTE CON IL SOLIDLABS

Presentazione SolidEngineering The3DGroup

La filiera tecnologica dalla Scansione 3D alla realtà aumentata

Focus sulla piattaforma Solidworks

Nuove frontiere dell’Additive Manufacturing

Case Studies SolidEngineering

SABATO 11 MAGGIO 2019

Ore 9.30 |Incontri

Fabio Porreca – Presidente C.C.I.A.A. Foggia

Giovani generazioni per l’innovazione: Il progetto #Make to Win

Annalisa Buffardi – Ricercatrice INDIRE

Competenze per il futuro, imprenditorialità, innovazione e formazione

Ore 10.30 |Contest

#Make to win

Presentazione dei progetti innovativi in ambito tecnologico ideati dagli studenti e cerimonia di Premiazione