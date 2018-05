Torna 'Maker Foggia': tre giorni dedicati ai protagonisti del mondo dell’innovazione, start up e cultura digitale

Torna dal 17 al 19 maggio 2018 Maker Foggia l’evento che ha proiettato la città di Foggia nel circuito ufficiale dell’European Maker Week - la settimana dedicata ai protagonisti del mondo dell’innovazione, start up e cultura digitale, promossa dalla Commissione Europea e ideata da Maker Faire Rome - organizzata dall’ITS Apulia Digital Maker, che da due anni propone alta formazione post diploma nel settore ICT con i corsi di multimedia producer e digital farmer.

Un’intensa tre giorni di meeting, workshop ed exhibit che si svolgerà presso la sede dell'ITS, la struttura polivalente in Via San Severo Km 2, dove si alterneranno incontri con grandi protagonisti dell’innovazione digitale e giovani “Makers”, i creativi appassionati di tecnologia che con le loro idee e competenze Hi-Tech stanno rivoluzionando i processi di creazione e realizzazione di nuovi prodotti e servizi.

Molte le personalità che parteciperanno a questo evento dedicato alle soluzioni d’innovazione nel campo della realtà virtuale e aumentata, IoT, animazione 3D, droni, additive manifacturing, articolato in un fitto calendario di appuntamenti, che sarà divulgato nel dettaglio nei prossimi giorni.

Tra le anticipazioni segnaliamo l’atteso evento di venerdì 18 maggio che, a partire dalle 9.30, proporrà una sessione di interventi a cui parteciperanno autorevoli esperti del settore, invitati ad un confronto di idee ed esperienze sul focus incentrato sulle dinamiche che le nuove tecnologie d’innovazione hanno innescato nei processi produttivi dell’industria culturale, dell’informazione e dell’intrattenimento.

Prestigiosi gli ospiti tra cui segnaliamo la nota giornalista Barbara Carfagna, autrice e conduttrice del programma di RAI1, Codice, approfondimento sulle società digitali, il web, la tecnologia, collaboratrice ed esperta di economia e società digitali, che ha curato per Mondadori "Democrazia digitale: la seconda fase" e "Rete di sicurezza: guida alla cybersecurity", Serena Fabiani, General Manager della Rainbow Academy, nata all’interno del più grande studio di animazione europeo per la produzione di cartoni animati in CGI, di cui i cartoon ( tra cui le famosissime Winx) sono distribuiti in più di 150 emittenti televisive nel mondo e Gabriele Cipollitti, storico regista RAI, autore di programmi cult come Mixer e Super Quark, attualmente impegnato con tutte le produzioni di Alberto Angela, tra cui Ulisse. Il piacere della Scoperta.

Il regista, inoltre, sarà protagonista dell'incontro serale in programma giovedì 17, a cui seguirà la proiezione di uno dei suoi ultimi docufilm "Stanotte a Venezia", con lo stesso Angela, realizzata dalla Rai in 4K HDR, con riprese spettacolari da droni e elicotteri e insert di realtà virtuale.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’Apulia Film Commission, tra i partner istituzionali dell’iniziativa insieme a A.R.T.I. Puglia, Confindustria, Camera di Commercio Foggia e il Distretto Produttivo Puglia Creativa.

Dopo la fortunata prima edizione, quindi, l’ITS Apulia Digital Maker ha rinnovato l’impegno a organizzare questa iniziativa di strategica importanza per favorire lo sviluppo di un ecosistema produttivo allineato sulle direttrici di Industria 4.0, anche grazie al coinvolgimento di aziende, scuole e organismi istituzionali.

Infatti, oltre a numerosi incontri tematici che vedranno coinvolte numerose imprese e realtà attive nella formazione e promozione della Digital Culture, sarà all’allestito un percorso di exhibit, a cura di alcuni istituti scolastici, aziende del settore e i makers che hanno risposto alla Call di partecipazione, presente sul sito www.makerfoggia.it

Tutti gli incontri sono aperti e gratuiti.

info: www.makerfoggia.it