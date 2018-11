'Magnifica presenza': a Foggia la mostra a cura di Angelo Pantaleo

Martedì 20 novembre alle ore 18.30, presso i locali della galleria Creo, in via Lustro,3 a Foggia, sarà inaugurata la mostra collettiva “ Magnifica Presenza” a cura di Angelo Pantaleo, una mostra, in cui, undici artisti si confrontano sul tema della presenza, presenza di un ricordo, di un emozione o semplicemente di un percorso mentale che ripercorre, con forme, linee e colori un sentiero spianato già oltre la fisica, con elaborazioni intellettuali che costeggiano i concetti più profondi dell'essere umano, nella sua anima e nel suo ciclo vitale più vero all'arte. le opere in mostra sono di diversi formati e tecniche, un vero momento di magnifica presenza!

La mostra sarà presentata da Giuseppe Marrone.



Curatela - Angelo Pantaleo

Contributo critico – Giuseppe Marrone

Artisti – Rosalba Casmiro – Franx Ciava – Aurora Cirillo – Maddalena Gatta – Alfredo Ingino – Daria Kirpach – Donato Lucchese – Nelli Maffia – Mcahny/ Michele De Costanzo – Concetta Russo – Daniela Tzvekova

Vernissage - ore 18.30

Info – fineart.creo@gmail.com