'Magic Christmas', Ottavio De Stefano presenta il nuovo album davanti alla Villa

Si intitola Magic Christmas il nuovo album di Ottavio de Stefano, in uscita giovedì 6, ​che sarà presentato ufficialmente alla stampa a​lle 10.30 presso il Teatro della Polvere, in via Parisi. Sarà proprio questo cd a rendere magico il Natale del giovane artista foggiano, noto al pubblico nazionale per la sua partecipazione ad “Amici” 2011-2012, a soli 19 anni.

Dalla nota trasmissione televisiva, Ottavio uscì secondo, tra polemiche e perplessità e tuttora resta un personaggio amatissimo: il Michael Bublé italiano, secondo molti. Swing, jazz, doti da crooner, carisma e classe da vendere: Ottavio ha una sua identità musicale ben precisa e lo dimostra dando vita a questo nuovo album, in tema natalizio, riarrangiato insieme ad alcuni musicisti del territorio, con il supporto musicale e organizzativo di Antonio Piacentino e Leo Marcantonio, che saranno presenti alla conferenza insieme ad Angelo De Cosimo, che ha confezionato il disco presso i Clab Studios. Ottavio de Stefano e la sua big band, inoltre, saranno presenti sabato 8 dicembre, davanti alla Villa Comunale per un concerto che accompagnerà l'accensione dell'albero di Natale cittadino, promossa dal Comune di Foggia.