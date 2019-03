Magdi Allam a Foggia spiega “Il Corano senza veli”

Domenica 24 Marzo, alle ore 18.30, a Foggia, presso la sede di Lega Giovani sita in via Celestino Galliani 18, lo scrittore e giornalista

Domenica 24 Marzo, alle ore 18.30, a Foggia, presso la sede di Lega Giovani sita in via Celestino Galliani 18, lo scrittore e giornalista Magdi Cristiano Allam presenterà il suo libro "Il Corano senza veli" (MCA Comunicazione, 10.00 euro), una guida alla lettura del Corano destinata a chiunque voglia conoscere correttamente e in modo semplice i contenuti del testo sacro dell’Islam.

L’incontro con Allam, primo di una serie di incontri culturali con personalità di spicco del panorama nazionale, permetterà un’attenta riflessione e un serio confronto su un tema molto attuale come quello della conoscenza della religione e della cultura islamica, nonché delle conseguenze del suo approccio nella nostra società.

All’evento, targato Lega Giovani, interverranno Mario Giampietro, segretario provinciale del movimento giovanile del partito di Matteo Salvini, e Noemi Leccisotti, segretario cittadino di Lega Giovani Foggia. L’ingresso è gratuito.

Magdi Cristiano Allam

Magdi Cristiano Allam è nato al Cairo nel 1952 ed è cittadino italiano dal 1986. È stato musulmano per 56 anni, ha creduto in un «islam moderato» fino a quando non è stato condannato a morte sia da terroristi islamici sia da sedicenti «musulmani moderati». Nel 2008 si è convertito al cristianesimo ricevendo il battesimo da Papa Benedetto XVI. Ha scritto 16 libri su islam e immigrazione. È impegnato culturalmente partecipando a conferenze e seminari.