A piedi in abbazia per la Madonna delle Grazie di Pulsano

Come ogni anno, domenica 8 settembre, si rinnova la festa della Madonna delle Grazie di Pulsano. Una tradizione che vede i devoti raggiungere a piedi l’abbazia pulsanese con partenza alle ore 8 in Largo San Salvatore a Monte Sant'Angelo, forniti di bivacco a sacco per trascorrere l’intera giornata nella contrada sipontina.

Per l'occasione la comunità monastica di Pulsano ha organizzato un ricco programma di riti religiosi ed antiche tradizioni popolari. Per conoscere il dettaglio degli appuntamenti visitate il sito (leggi qui).