'Ma tu vide nu poche' al Piccolo Teatro: la commedia scritta e diretta da Fulvio Di Martino

Si intitola Ma tu vide nu poche lo spettacolo che debutta il prossimo 17 febbraio al Piccolo Teatro di Foggia, in programma ogni sabato e domenica, alle ore 21.00, fino al 18 marzo.

Scritta e diretta da Fulvio Di Martino, la commedia - in dialetto foggiano - vede protagonista un pittore incompreso che trascorre le sue giornate a dipingere tele a cui nessuno sembra essere interessato, accumulando debiti e tensioni con la povera moglie.

La donna, infatti, è esasperata perché è costretta, da sola, a mandare avanti la sgangherata famiglia, attraverso espedienti di ogni genere. Fino al giorno in cui, a stravolgere il quotidiano, arrivano delle offerte per l’acquisto di un quadro, portando l'artista a vedere un barlume di speranza per saldare i debiti. Da qui si innescano una serie di equivoci e colpi di scena che travolgono i personaggi in un susseguirsi di situazioni comiche, non prive di spunti di riflessione su alcune tematiche interessanti dal punto di vista sociale, umano ed esistenziale

A portare in scena la divertentissima opera gli attori della compagnia teatrale Palcoscenico: Dino La Cecilia, Angelo Fulchini, Rita Dell'aquila, Lello Damato, Alfredo Scarano, Gino De Stefano, Lorenzo Morra, Nino Di Chio, Fulvio Di Martino, Tonia Di Maggio, Anna Paletta, Graziana Cifarelli.

Si ricorda che l’ingresso è riservato ai soli soci. Per tesserarsi basta rivolgersi alla Segreteria aperta tutti i giorni ( escluso il lunedì) dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30

Per informazioni: 0881.72 34 54

Compagnia Teatrale Palcoscenico

Via Nicola Delli Carri, 5

71121 Foggia