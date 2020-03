Anche il comune di Castelluccio Valmaggiore aderisce alla campagna "M'illumino di meno"

Il Comune di Castelluccio Valmaggiore aderisce alla campagna M'Illumino di Meno, promossa da Radio2 – Caterpillar, per sensibilizzare la comunità sui temi del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Il Comune si fa promotore di un’iniziativa dal suggestivo titolo “Il rumore del silenzio” durante il quale spegnerà simbolicamente l'illuminazione pubblica nel centro urbano dalle ore 20 alle 21 alle del prossimo 06 Marzo in una evento che si chiamerà L’Ente, oltre allo spegnimento dell'illuminazione pubblica, ha in programma altre interessanti iniziative quali, la Proiezione di un video sull’energia “L’acqua“ presso il Museo la valle del Celone alle ore 19 ed un Incontro di lettura per bambini a lume di Candela presso la Biblioteca Comunale alle ore 20,00".

