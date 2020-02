Rassegna musicale "Lunatic@ Agli Archi": Charlie Hunter e Lucy Woodward trio in concerto

Prosegue a vele spiegate e a Luna crescente (62% di visibilità) la rassegna Lunatic@ Agli Archi nata dalla collaborazione tra il Moody Jazz Cafè e lo chef Nicola Russo.

Prestigiosi protagonisti internazionali per il secondo appuntamento del 4 marzo 2020 c/o il ristorante Agli Archi di Villa Maria, saranno CHARLIE HUNTER & LUCY WOODWARD (in trio con il batterista Niek de Bruijn).

Presenteranno il progetto e il disco “Music! Music! Music!”, un’esaltante esplosione di blues, soul e funk, che segna il debutto nato dalla collaborazione musicale tra il chitarrista e la cantante statunitensi.

Hunter e Woodward sono conosciuti individualmente come artisti solisti ma hanno anche una carriera da side man, collaborando in tour e in studio con grandissimi artisti come D’Angelo, Rod Stewart, Snarky Puppy, John Mayer, Pink Martini, Norah Jones, Carole King, Barbra Streisand, Celine Dion, Joe Cocker e tanti altri.

Il duo si è esibito per la prima volta insieme a febbraio 2018, quando Woodward ha incontrato Hunter attraverso gli amici in comune degli Snarky Puppy al festival di GroundUP di Miami.

Immediatamente si è creato tra loro un legame musicale sempre di più forte e, soprattutto, decisivo è stato il loro amore condiviso per il blues. E così Hunter e Woodward creano rapidamente una scaletta delle loro canzoni preferite e partono on the road. In meno di una settimana di spettacoli insieme, si rendono conto di aver fatto centro e di aver un sound perfetto insieme.

Music! Music! Music! presenta undici cover di brani radicalmente rielaborate di artisti che vanno da Blind Willie Johnson a Bessie Smith, da Nina Simone a Terence Trent d'Arby.

Questo progetto vede Hunter, noto per utilizzare contemporaneamente l'insolita tecnica dello slapping e del picking, che ha caratterizzato il suo modo di suonare per tre decenni, abbandonare la sua famosa chitarra a sette corde a favore della "Big Six" creata per lui da Hillsborough della NC luthiers Hybrid Guitars. Un strumento in cui sono combinate le tre corde più basse di un basso e le tre corde medie della chitarra, e che esprime un suono “grosso” che funziona perfettamente con La voce di Lucy.

Un album e un progetto accattivante e musicalmente di grande spessore, Music! Music! Music! mette in mostra l'interazione abbagliante tra la chitarra funky di Hunter e la voce potente di Woodward, riflettendo anche il spontaneità e le buone vibrazioni delle esibizioni dal vivo della coppia.