Si chiama Lunatic@ Agli Archi, ed è la nuova rassegna di concerti nata dalla collaborazione tra il Moody jazz cafè (con il suo nuovo marchio di proposta musicale Lunatic@) e il noto chef foggiano Nicola Russo, da poco gestore del ristorante “Agli Archi di Villa Maria”, che è anche il luogo in cui si terranno gli spettacoli.

Un percorso eterogeneo e accurato, senza alcuna etichetta di genere, dove la qualità della proposta musicale - e non solo - segnerà la via di questo nuovo viaggio.



Lunatic@ Agli Archi avrà inizio il 20 febbraio (ingresso dalle ore 20:04 / concerto ore 21:43) con il concerto che darà l'abbrivioa questa prima serie di quattro appuntamenti, e che vedrà protagonista l'atro nascente del jazz francese, il talentuoso pianista ADRIEN BRANDEIS.

Nato ad Annecy nel 1992, Adrien ha iniziato la sua carriera musicale nel 2010 con il chitarrista Guy Zenouda. Ha scoperto jazz e musica latina con Philippe Cocogne, il suo insegnante al conservatorio di Cagnes sur mer.

Le sue influenze vanno da Ruben Gonzalez a Bill Evans, da Michel Camilo a Brad Mehldau, da Chick Corea a Richard Bona.

Nel 2017 produce il suo album di debutto “Euforia”, che riceve lusinghiere recensioni e subito dopo si stabilisce a Parigi per scoprire nuove opportunità musicali.

Vince numerosi premi tra cui LetterOne RISING STARS Jazz Award 2018.

Nel 2019 è ospite a Umbria Jazz dove riscuote un eccezionale successo. Adrien Brandeis si esibirà, in questo tour invernale, con il suo quartetto completato da Philippe Ciminato alle percussioni, Romann Dauneau al basso e Andrea Paone alla batteria. Un progetto che unisce tradizione e modernità. Un sensibile cocktail di melodia ed energia, tra euforia e malinconia.



Di seguito prossimi appuntamenti:

4 marzo 2020 | CHARLIE HUNTER & LUCY WOODWARD trio

26 marzo 2020 | CECCHETTO/LOUEKE/PATERNESI HUMANITY trio

16 aprile 2020 | NINO BUONOCORE



A ogni spettacolo sarà abbinata una degustazione “Note Salate”, che precederà il concerto, a cura di importanti ristoratori e aziende vinicole del territorio e non. E nel rispetto del “dulcis in fundo”, a fine concerto sarà allestita un’area “Note Dolci” dove poter degustare speciali dessert, preparati da grandi pasticceri, accompagnati da una raffinata selezione di distillati e liquori.

Sono state attivate anche vantaggiose convenzioni con i taxi per raggiungere il ristorante “Agli Archi di Villa Maria” in modo confortevole. Contattateci per informazioni.



Di seguito i prezzi per gli ingressi:

Concerto + Note Salate / € 25

Concerto + Note Salate + Note Dolci / € 30

Abbonamento ordinario: 4 concerti + Note Salate / € 80

Abbonamento “plus”: 4 concerti + Note Salate + Note Dolci / € 90



Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere entro il 20/02/2020.



Per info, biglietti, abbonamenti e prenotazioni: 392.27.15.214 | info@moodyjazzcafe.it | https://www.facebook.com/lunaticaagliarchi/