A Vieste atterra la Luna: nel cuore della città del faro la famosa installazione di 7 metri tra luci e musica

In occasione del 50° anniversario dallo sbarco sulla Luna, il Comune di Vieste ospita dal 31 agosto all'8 settembre, durante la rassegna "Vieste in Love", la famosa opera itinerante dell'artista britannico Luke Jerram, che riproduce fedelmente la superfice lunare sulla base delle rilevazioni Nasa.



Si tratta di un'istallazione del diametro di 7 metri, intitolata "Museum of the Moon", supportata da uno spettacolo di luci e musica, che sta facendo il giro del mondo riscuotendo ovunque grande successo di pubblico e di stampa. La Luna è stata esposta in molteplici paesi quali Francia, Belgio, Regno Unito, India e Cina.



Fusione di scienza e sogno, l'opera di Luke Jerram, illuminerà con il suo fascino la suggestiva Piazzetta Petrone, nel cuore del centro storico di Vieste. Lo spettacolo è completamente gratuito e sarà godibile tutte le sere.



La Luna di Jerram è una riproduzione nei minimi dettagli della crosta lunare, dai più piccoli crateri fino alle catene montuose, che è stata realizzata utilizzando le immagini in alta risoluzione dell'agenzia spaziale statunitense in scala 1:500.000.



Illuminata dall'interno, l'installazione ha ricevuto una vasta attenzione dai giornali e dalle televisioni di tutto il mondo. In queste notti di fine estate, la Luna atterra a Vieste.