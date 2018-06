La notte della 'Luna Rossa'

La Terra si frapporrà tra il Sole ed il nostro vicino satellite la cui luce riflessa, tenderà ad alleviarsi lentamente fino ad essere completamente oscurata dalľombra del nostro pianeta. In un primo momento la Luna piena sarà interessata dal cono di penombra e poi d'ombra che avanzeranno sulla sua superficie. Poi essa sembrerà pian piano sparire nel buio del cielo e confondervi, per ben due ore, assumendo una colorazione rossastra.

Accompagneranno questo fenomeno straordinario Marte, il mitico pianeta rosso, che proprio in quella sera sará in opposizione, ovvero nel punto piú vicino alľorbita terrestre. Anche su di esso punteremo occhi e telescopi per scorgerne dettagli solitamente poco chiari.

Continueremo, poi, con il gigante gassoso Giove, osservandone i satelliti medicei, le bande tempestose ed i suoi cicloni tra cui la grande Macchia Rossa. Seguirà la visione di Saturno, un altro enorme pianeta di gas piú lontano, ma altrettanto noto ed affascinante per i suoi densi anelli che lo avvolgono in una fitta rete di mistero della quale, peró, scioglieremo ogni dubbio.



Dove vederla? Ovviamente a Vieste Il Gruppo Astrofili Dauni ha infatti organizzato un evento per osservare l'Eclissi totale di Luna! E non solo! Protagonisti saranno anche i pianeti sopra citati, le costellazioni, e la Via Lattea, che osserveremo ad occhio nudo durante la totalità, quando la luce della Luna, una volta sparita, ci permetterà di scorgere il suo debole bagliore. Inoltre faremo anche astrofotografia, ovvero, fotograferemo la Luna durante le varie fasi dell'eclissi. Nunzio Micale, Marco Gentile e Alberto Furlanetto, vi guideranno in questa indimenticabile esperienza con spiegazioni di ambito astronomico.



L'evento si svolgerà presso il Residence Regine Club. Per raggiungere l'evento: uscire al casello della A14- uscita Poggio Imperiale, proseguire per la Litoranea direzione Vieste. Arrivati a Vieste prendere la Litoranea Sud ed ad 1 Km, deviazione a destra direzione 'Istituto Alberghiero', sulla strada troverete le indicazioni per raggiungere il 'Residence Regine'.



BIGLIETTI

L'evento è a numero chiuso, perciò per partecipare bisogna munirsi entro il 30 giugno 2018 di un biglietto a testa. In base all'età è applicato un determinato costo. Inoltre, è possibile anche cenare, e godersi l'eclissi, che durerà circa quattro ore, a stomaco pieno! Il ristorante adiacente offrirà, per chi adopererà il "Biglietto totale", una pizza classica a scelta, una bibita a scelta più il costo del coperto incluso. E' possibile anche acquistare solamente il biglietto parziale per partecipare all'evento.



Biglietto parziale: 2,50 € (bambini dai 4 a 14 anni), 5€ (adulti).

Biglietto totale: 12,50 (bambini), 15€ (adulti).



Ogni partecipante aderente all'iniziativa sarà aggiunto in un gruppo Whatsapp per essere costantemente aggiornato in caso di modifiche di orari e/o del programma stesso. In caso di condizioni meteo avverse, il biglietto sarà rimborsato al 100% del suo valore.



Contatti

L'evento "La notte della Luna Rossa" è a numero chiuso, perciò, per partecipare, bisogna prenotare entro il 30 Giugno 2018, fino ad esaurimento posti, fornendo i seguenti dati:



-Nome e cognome;

-Residenza;

-Numero partecipanti;

-Numero di cellulare;

-E-mail

-Tipologia di biglietto scelto;



E' possibile prenotare via e-mail, telefonicamente, o attraverso Whatsapp:



Nunzio: nunzio.mica@hotmail.it

346 784 1984



Marco: marcogentile1997@gmail.com

346 058 5136



www.eclissitotalevieste.blogspot.it

https://www.facebook.com/events/597453813955358/