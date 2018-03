'Aria', Lucy Woodward protagonista all'Aqva Mood

Dopo il concerto "Fuoco" di Bob Malone, "Acqua" di Jason Miles e "Terra" di James Maddock, la rassegna AQVA MOOD | i 4 elementi conclude il suo ciclo con lo straordinario concerto "ARIA". Ospiteremo la meravigliosa cantante e cantautrice Lucy Woodward, prodotta dagli Snarky Puppy e già collaboratrice di Rod Stewart, Chaka Khan, Celine Dion, Nikka Costa, Carole King, Snarky Puppy e Joe Cocker. Ad accompagnarla in questo tour europeo Niek de Bruijn alla batteria, Udo Pannekeet al basso, Alexander van Popta alle tastiere e Jelle Roozenberg alla chitarra.



LUCY WOODWARD

Nata a Londra, Lucy ha passato la sua infanzia a New York e in Olanda. Figlia di due musicisti classici, appena concluse le scuole inizia a cantare jazz per strada a Bleecker Street, poi in alcune cover band, cominciando a scrivere canzoni. Poi firma per l’Atlantic Records e in questo periodo riesce a entrare nella Top 40 con la canzone “Dumb Girls” e successivamente nella classifica top 5 per la canzone “(There’s Gotta Be) More to life” scritta per Stacie Orrico, che gli è valsa due BMI Awards.

Ma Lucy Woorward non aveva il desiderio di essere una piccola star del pop, il seguente album più jazz, “Lucy Woodward is...Hot and Bothered” fu pubblicato in accordo con la Barnes and Noble (i più grandi venditori di libri degli USA). A questo seguì “Hooked” un album di swing/pop d’autore, pubblicato dalla Verve/Universal e prodotto da Tony Visconti (produttore di David Bowie).

Nel 2013, Lucy partecipa all’album “Family Dinner, Vol 1” degli Snarky Puppy con cui è stata in tour per molti anni. Il leader degli Sanrky Puppy Michael League e il tastierista/arrangiatore Henry Hey co-producono il suo quarto album “Til They Bang on The Door”, che esce nel 2016 per la GroundUP/Verve/Universal.

Nell’estate/autunno 2017, Lucy debutta, con nuovi arrangiamenti delle sue canzoni, accompagnata da un big band, in tutti i più importanti festival europei.

Oltre alla sua straordinaria carriera solistica, Woodward ha registrato e ha cantato nei live come corista e cantante con Rod Stewart, Chaka Khan, Celine Dion, Nikka Costa, Carole King, Snarky Puppy e Joe Cocker.

E’ stata anche in tour come membro della band di Pink Martini imparando canzoni in turco, giapponese, francese, croato, spagnolo in soli 6 giorni.

Le sue canzoni e la sua voce sono state inserite in vari film tra i quali What a Girl Wants (Una ragazza e il suo sogno), The Blind Side, Music and Lyrics (Scrivimi una canzone), New Year’s Eve (Capodanno a New York), First Daughter (Una teenager alla Casa Bianca), e Ice Princess (Un sogno sul giaccio).



INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Il costo d'ingresso al singolo al concerto è di € 25, e sono compresi anche del vino e della spianata calda, che potranno essere consumati prima o dopo il concerto.



I singoli biglietti dei concerti, per i ragazzi fino ai 25 anni, costeranno € 15 a sedere (posti limitati) e € 10 in piedi.



Inoltre, ci sarà anche la,possibilità per i possessori del biglietto o dell'abbonamento, che volessero, invece, gustare una cena, (sempre prima o dopo il concerto) di ottenere i seguenti prezzi convenzionati.



INFO, BIGLIETTI E PRENOTAZIONI

Ristorante Aqva |(c/o Mirage Village, Via Camporeale km 1,200 – Foggia) tel. 329.80.40.437 | 0881. 65.20.23 | info@moodyjazzcafe.it