Alla Ubik si parla di antichissimi culti, di sacro e della Madre Terra con Luciana Percovich

Sabato 7 aprile, alle ore 18, nello spazio live della libreria Ubik di Foggia: si racconta di antichissimi culti, di sacro e della Grande Madre Terra ne Il Mito della Dea, ultimo libro pubblicato da Venexia Editrice. A parlarne, la curatrice della collana editoriale “Le civette”, Luciana Percovich, autrice e studiosa della materia di assoluto prestigio, cui si devono studi di importanza capitale nel settore sia in ambito nazionale che all’estero (il volume trova per la prima volta traduzione in italiano). L’incontro è organizzato dal sito Autrici di Civiltà, diretto da Alessandra De Nardis che, insieme con Maria Grazia Napolitano e Laura Leone, introdurrà la prestigiosa ospite della serata.