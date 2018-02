Con una mostra dedicata a Caravaggio parte il progetto 'Oltre'

'Oltre il sipario', la non-rassegna organizzata da circa vent'anni dall’Officina Teatrale-Teatro dell'Accorgersi, evolve dal nuovo anno in 'Oltre', percorso di indagine sulla società dello spettacolo.

"In un momento storico in cui tutto assume dimensioni virtuali e social, mischiando e confondendo ambiti e linguaggi per realizzare la 'società dello spettacolo' preannunciata da Guy Debord" commenta Pino Casolaro, direttore artistico del progetto "abbiamo avvertito la necessità di meglio capire lo 'spettacolo sociale' in cui ci ritroviamo a vivere. Il lungo percorso di contaminazione tra le arti dello spettacolo finora compiuto con 'Oltre il sipario' ci è sembrato non bastasse più, da solo, a spiegare il senso delle cose e del nostro agire artistico."



Il primo appuntamento di 'Oltre' si terrà in collaborazione con i curatori Rocco Marino e Michelangelo Pietradura, e sabato 3 febbraio 2018, alle ore 18.30, nell’Officina Teatrale in Via Campanile 5 a Foggia sarà inaugurata la mostra d'arte contemporanea 'Luci e Ombre - Meditazioni caravaggesche'. La mostra resterà in allestimento anche domenica 4 e lunedì 5 febbraio.



Come afferma il curatore Rocco Marino “Le ombre avvolgono, accudiscono, occultano nel loro abbraccio ogni elemento uniformando gli spazi e le superfici; le luci, come una lama dal bagliore metallico, squarciano le ombre, vivisezionando e rilevando ogni dettaglio. Lo sfondo non esiste, sostituito dal buio, e la luce è la sola vera protagonista. In Caravaggio l’uso sapiente di luci e ombre crea un gioco che è “veggentemente” fotografico e cinematografico per il modo in cui vengono evidenziate le figure e le azioni salienti, occultando quelle irrilevanti. Partendo da questo assunto si svolge la meditazione di cinque artisti contemporanei che ci offrono la loro personale riflessione sull'argomento alla luce - il rimando al tema della mostra è voluto - della propria ricerca e sperimentazione artistica attraverso i media e le diverse tecniche. Si va dall’uso tradizionale della pittura ad olio, come nelle tele di Marcello Di Pierro e Michelangelo Pietradura, all’utilizzo della fotografia concepita e ritoccata a mano di Emanuele Gregolin, dalla pittura digitale di Federico Lombardo alla stilizzazione grafica di Naoya Takahara”.

"La presentazione della mostra" a parlare è Michelangelo Pietradura "ci darà anche l’occasione per approfondire la conoscenza di Caravaggio utilizzando lenti di indagine non consuete, per ri-guardare questo straordinario artista con gli occhi dei contemporanei, coinvolgendo il pubblico attraverso l’interazione di pittura, fotografia, musica, recitazione, saggistica."

Alla presentazione interverranno i curatori della mostra Rocco Marino e Michelangelo Pietradura. Sono previste incursioni del musicista e dell'attore Pino Casolaro, per ricercare un'interazione prolifera e partecipata, non consueta, con i visitatori. L'ingresso è libero.



"OLTRE" vedrà come prossimo appuntamento, a fine febbraio, il primo incontro di "Città si diventa" ciclo di seminari - con narrazione - per raccontare lo sviluppo urbanistico della città di Foggia.