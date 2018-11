'Tre isole lontane': a Lucera storie di pirati, tesori, marinai e sirene

E’ in programma domenica 18 novembre ‘Tre Isole lontane’ – tratto dal racconto di Italo Calvino – spettacolo d’attore, ombre e burattini di Carla De Girolamo, che sarà anche la protagonista insieme a Paola Capuano (Consulenza artistica e burattini di Raffaele Scarimboli).

Lo spettacolo tratto dal racconto “Le tre isole lontane” di Italo Calvino riprende un tema caro alle fiabe: la ricerca del tesoro dei pirati.

Giromino, giovane mozzo alla prima esperienza, si imbarca sul grande tre alberi Adelaide diretto in America.

Prima di partire per il suo primo eccitante viaggio in nave, riceve dalla nonna la mappa dell’isola del tesoro, eredità del nonno pirata.

Durante il viaggio le difficoltà non mancheranno ma la gentilezza del ragazzo ed i suoi buoni sentimenti, gli faranno incontrare sulla nave l’amicizia paterna del cuoco Gonzalo che gli insegnerà “i segreti del mestiere” e dentro il mare un’alleata speciale: la Regina delle Sirene che lo aiuterà a fronteggiare la concorrenza sleale di tre marinai/pirati i quali cercheranno di raggiungere il tesoro prima di lui.

Come andrà a finire? E sarà il tesoro dei pirati la vera conquista del giovane mozzo?

Spettacolo della durata di 55 minuti ed adatto ad un pubblico dai 4 agli 11 anni.

Scheda didattica

Italo Calvino è stato scrittore di rara forza ed originalità. La produzione per un pubblico bambino è caratterizzata, per la maggior parte, dalla riscrittura di temi della tradizione che l’autore ripropone in versione più moderna e, dunque, più complessa ma lasciando intatto l’intento didattico delle fiabe tradizionali.

I temi toccati qui sono la determinazione, il coraggio e l’impegno necessari per realizzare un’impresa, ma anche, e soprattutto, la bontà d’animo e la gentilezza, spesso spontaneamente ricambiati e sempre perno di una bella amicizia e di un solido legame familiare.

Lo spettacolo

Le 2 attrici in scena mescolano teatro d’attore, di figura e d’ombra.

Davanti e dietro il telo/nave prendono vita tutti i personaggi:

- Giromino, Gonzalo, il capitano, la nonna, la regina delle sirene, la ragazza col ventaglio ed il regno sottomarino ed animale rappresentano “i buoni” della storia e sono personaggi in carne ed ossa o fatti di luce ed ombre;

- i tre marinai/pirati, gli antagonisti (il capo, l’orbo ed il sordo) sono, invece, burattini perché differenti, appartengono ad un mondo diverso, quello della cupidigia.

La voce narrante della Regina delle Sirene accompagna i bimbi in un viaggio divertente, misterioso ed emozionante in cui le ambientazioni mutano grazie all’uso di gelatine colorate, che affascinano i bambini fortemente sollecitati dal gioco misterioso di luci ed ombre, adiuvate da tracce sonore molto caratterizzanti.

N.B. Per le rappresentazioni all’aperto è necessario prevedere un luogo riparato dal vento.

