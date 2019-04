Un pezzo di Capitanata nella Nazionale degli Sbandieratori: 4 ragazzi di Lucera tra i 77 convocati

Quest’anno sono settantasette gli elementi che compongono la Nazionale della Lega Italiana Sbandieratori. Quattro di essi sono della compagnia Sbandieratori e musici città di Lucera, in provincia di Foggia, e sono gli unici pugliesi presenti. Si tratta dello sbandieratore Davide Mainieri e dei musici Mario Angelilli, Noemi Iacoviello e Daniel Simonetti.

Si sono appena chiuse le selezioni che hanno visto partecipare un numero come sempre elevato di giovani atleti provenienti da tutta la Penisola. Oltre centoventi gli aspiranti che ambivano ad indossare la divisa e che sono stati attentamente esaminati dai due CT Stefano Giovannetti (per i musici) e Marco Barcherini (per gli sbandieratori).

I candidati - divisi tra sbandieratori, tamburi, rullanti e chiarine - fanno parte delle oltre quaranta compagnie che aderiscono alla LIS, che conta più di 1.500 iscritti e si sono presentati lo scorso fine settimana a Chianciano Terme, in provincia di Siena.

Per accedere alle selezioni hanno studiato gli esercizi obbligatori preparati dai due commissari tecnici chiamati a giudicare le loro performance nel corso della due giorni chiancianese.

La nuova Nazionale si presenta con molti innesti giovani e un abbassamento dell’età media. In totale si contano 41 sbandieratori e 36 musici, di cui 21 tamburi, 11 chiarine e 4 rullanti.

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto – dice Marcello Calabrese, presidente del gruppo lucerino - ancora di più perché Mario Angelilli è stato riconfermato capitano musici della nazionale LIS del Nord e Centro Italia, lo stesso Davide Mainieri come capitano sbandieratori per il Sud Italia e quest’anno si è aggiunto e Daniel Simonetti, nominato capitano musici anch’egli per il Sud Italia. Una conferma che la scuola dei nostri Maestri made in Lucera è un progetto vincente: la formazione dei nostri coach è una via che stiamo percorrendo e in cui crediamo molto, e questi risultati non fanno altro che avvalorare l’idea che la strada è quella giusta. A questo aggiungiamo l’importante presenza del lucerino Francesco Loconte nella carica di componente della Commissione manifestazione ed eventi della Lega”.

“È stata una selezione particolarmente emozionante per tutti, specie per i giovani che sono riusciti ad entrare nella rosa della Nazionale LIS 2019 – dichiara Katia Astesano, presidente della Commissione manifestazioni ed eventi della Lega – che continua a rappresentare un fiore all’occhiello della Lega. Questo è un progetto che abbiamo seguito con particolare attenzione nei nostri tre anni di mandato e abbiamo rilanciato brillantemente, con numeri che ci danno ragione, e che quindi riconsegneremo con persone motivate. Cuore, passione e determinazione sono tre parole che contraddistinguono questa Nazionale, poiché sono i fattori che abbiamo riconosciuto in tutti gli atleti entrati in rosa che si dedicano con l’anima a questo sport, lo vivono con passione e vogliono raggiungere un obiettivo che va al di là della competizione e delle gare, ma diventa una sfida soprattutto con se stessi che si traduce nell’orgoglio di far parte della Nazionale LIS”.

“In occasione dell’ultimo anno del nostro mandato – spiega Marco Barcherini – abbiamo deciso di alzare un po’ l'asticella tecnica e quindi abbiamo giudicato i ragazzi guadando anche il minimo particolare: dalla tecnica al portamento, dalla memoria al tipo di sbandierata, annotando perciò anche il più piccolo errore. Per questo le selezioni sono state molto più rigide per tutti, vecchi membri e nuovi iscritti, ragazzi molto giovani che si sono comportati bene alle selezioni. In quei pochi che sono passati si è visto chiaramente chi tiene veramente alla Nazionale”.

Soddisfatto della componente musici anche l’altro ct, Stefano Giovannetti. “I ragazzi hanno rispettato tutte le nostre aspettative – commenta - sono stati al passo e, sebbene la selezione sia stata lunga e difficile, la maggioranza di loro è riuscita a superarla. Molte le conferme della vecchia rosa di musici e abbiamo avuto un avuto un ottimo riscontro dai nuovi immessi, che hanno studiato con cura le musiche e gli spartiti che avevamo fornito loro alcune settimane fa”.

Nella nuova Nazionale sono ben sei le compagnie umbre: Amelia (7 elementi), Città della Pieve (8), Foligno (6), Giove (4), Montefalco (11) e Orvieto (1). Seguono il Lazio con tre: Soriano nel Cimino (4), Pilastro (2) e Viterbo (6), quindi tutte le altre regioni rappresentate da atleti di una sola compagnia: l’Abruzzo con L’Aquila (7), la Basilicata con Avigliano (10), la Lombardia con Legnano (3), la Puglia con Lucera (4) e la Toscana con Calenzano (2). Al conteggio finale si aggiungono 2 singoli soci.

Il primo appuntamento è fissato per i giorni 11 e 12 maggio quando si svolgerà il consueto Raduno a Corinaldo, in provincia di Ancona, dove ha sede la nazionale LIS. Sbandieratori e musici provenienti da formazioni diverse proveranno i nuovi pezzi con la nuova formazione al completo, compresi gli esercizi implementati.

