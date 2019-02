A Lucera la sesta edizione del Premio letterario nazionale "Umberto Bozzini"

’Associazione Culturale e Teatrale MYTHOS di Lucera con il Comune di Lucera, la partnership del Club per l’ UNESCO “Federico II” di Lucera e la Pro Loco comunale, con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, indice la 6ª edizione del Premio Letterario Nazionale “Umberto Bozzini-Città di Lucera” con l’intento di:



- incentivare, attraverso la conoscenza della figura e delle opere del grande drammaturgo e poeta di Lucera, la creatività di nuovi talenti esordienti, nel campo delle Lettere, della Poesia, del Teatro e delle Arti visive;



- rinvigorire l’appellativo di “città d’arte e di cultura” della Città che vanta un glorioso passato storico e culturale, nella convinzione che non vi è progresso senza presupposti culturali.



Il Premio è assegnato per concorso in 4 sezioni, espresse con testi in lingua italiana:



Sez. A – Teatro testo inedito

Sez. B – Narrativa testo inedito

Sez. C – Poesia liriche edite o inedite

Sez. D – Arti visive opere a tema



Le opere dovranno essere inviate entro il 30 marzo 2019, salvo proroga.