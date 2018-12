Pronto il magico Natale di Lucera, si parte con il Festival di Luci e le fontane danzanti. Un mese di grandi sorprese

Gli elfi lavorano silenziosi, l’allestimento è quasi ultimato, le guardie sorvegliano i tesori custoditi nelle sale della Biblioteca comunale “R. Bonghi” e del Museo Civico “Fiorelli”. Babbo Natale è pronto per venire a Lucera, l’anno scorso si è trovato bene e ha deciso di tornare per conoscere ancora meglio questo splendido territorio. Questa volta però ha costruito un vero e proprio percorso che animerà l’intera città – tra luci eventi e sorprese – tanto da farne un piccolo villaggio che sarà inaugurato venerdì 7 dicembre.

Si partirà alle ore 18 in piazza Duomo con il Lucera Light Festival. Dopo le prove tecniche, i cui scatti fotografici condivisi sui social hanno incuriosito tutti, si potrà finalmente assistere al suggestivo spettacolo di luci che renderà omaggio alla storia e ai monumenti della città. Le luci, infatti, vestiranno a festa la Cattedralee i palazzi che si affacciano su piazza Duomo, la Basilica-Santuario di San Francesco A. Fasani, la Biblioteca Comunale “R. Bonghi”, il Museo Civico “G. Fiorelli”, la Chiesa di San Domenico e vico Ciacianella (la strada più stretta d’Europa).

A dare il benvenuto a tutti alla Biblioteca comunale “R. Bonghi” – monumento scelto da Babbo Natale insieme al Museo “Fiorelli” per la sua permanenza in città fino al 6 gennaio 2019 – sarà lo spettacolo di Fontane Danzanti in programma alle ore 19 e alle 20.30.

Venerdì 7 dicembre a rendere più frizzante il risveglio della città di Lucera sarà l’intervista del sindaco Antonio Tutolo su Radio Monte Carlo in programma dalle ore 6.48 all’interno del programma “Primo Mattino” condotto da Claudio Micalizio. La giornalista Rossella Iannone racconterà ai radioascoltatori di tutta Italia – sono oltre due milioni a seguire l’emittente nazionale – le iniziative legate a “Babbo Natale a Lucera. In Biblioteca e al Museo tra luci, eventi e sorprese”.

«Sarà un mese di grandi sorprese a Lucera con questa rassegna natalizia che rappresenta un’occasione unica per suscitare, nelle giovani generazioni e non solo, curiosità e interesse per la storia del territorio attraverso la visita a due siti di pregio della città vestiti a festa e a tutti i monumenti», dichiara con entusiasmo il Sindaco Antonio Tutolo che ha promesso di rimborsare il biglietto di ingresso a chi non rimarrà soddisfatto.

Tante le iniziative in programma durante l’intero mese: spettacoli teatrali per bambini e famiglie, concerti, cabaret e tanto altro.

Da non perdere: domenica 9 dicembre alle 18.00 alla Biblioteca “R. Bonghi”, l’inaugurazione dei Mosaici Paleocristiani degli scavi di San Giusto che dopo 1700 anni vengono esposti per la prima volta al pubblico e sabato 15 dicembre, sempre alle 18 in Biblioteca, l’inaugurazione della mostra “Le Cinquecentine del fondo De’ Nicastri della Biblioteca Comunale di Lucera”.

Il biglietto per “Babbo Natale a Lucera. In Biblioteca e al Museo tra luci, eventi e sorprese” è pari a 5 € e dà diritto anche all’ingresso gratuito a tutti i monumenti della città.

Info e prenotazioni: 0881.522953

Orari di apertura Museo Civico “Fiorelli” e Biblioteca Comunale “R. Bonghi”:

feriali 9.30/13.30 e 17.00/21.00 – festivi 10.30/13.30 e 17.30/22.30.

https://www.facebook.com/BabboNataleLucera/