Dalle fontane danzanti al Villaggio di Babbo Natale, un viaggio tra arte e magia: Lucera è più bella che mai

Almeno 1500 pacchi di Natale fatti a mano, la dedizione dei volontari che da due mesi lavorano a che tutto sia perfetto. E i dettagli: la miriade di dettagli che rende il percorso magico, a tratti onirico. Benvenuti a Lucera, terra di storia che per la seconda volta consecutive decide di unire l’arte al Natale. Nasce così “Natale a Lucera”, un percorso fantastico nei luoghi più importanti di Lucera (Museo e Biblioteca comunale), sapientemente allestiti ed arredati per dare ai suoi ospiti, grandi e piccini, di fare un salto indietro nel tempo, tra elfi, fate, renne ed orsi polari, ma anche quadri, pitture, bibbie storiche (le cinquecentine), libri ed arte.

Si è partiti ieri, con il favoloso spettacolo delle Fontane danzanti, si proseguirà fino al 6 gennaio.

«Sarà un mese di grandi sorprese a Lucera con questa rassegna natalizia che rappresenta un’occasione unica per suscitare, nelle giovani generazioni e non solo, curiosità e interesse per la storia del territorio attraverso la visita a due siti di pregio della città vestiti a festa e a tutti i monumenti», dichiara con entusiasmo il Sindaco Antonio Tutolo che ha promesso di rimborsare il biglietto di ingresso a chi non rimarrà soddisfatto.

Tante le iniziative in programma durante l’intero mese: spettacoli teatrali per bambini e famiglie, concerti, cabaret e tanto altro.

Da non perdere: domenica 9 dicembre alle 18.00 alla Biblioteca “R. Bonghi”, l’inaugurazione dei Mosaici Paleocristiani degli scavi di San Giusto che dopo 1700 anni vengono esposti per la prima volta al pubblico e sabato 15 dicembre, sempre alle 18 in Biblioteca, l’inaugurazione della mostra “Le Cinquecentine del fondo De’ Nicastri della Biblioteca Comunale di Lucera”. Il biglietto per “Babbo Natale a Lucera. In Biblioteca e al Museo tra luci, eventi e sorprese” è pari a 5 € e dà diritto anche all’ingresso gratuito a tutti i monumenti della città.

Info e prenotazioni: 0881.522953

Orari di apertura Museo Civico “Fiorelli” e Biblioteca Comunale “R. Bonghi”: feriali 9.30/13.30 e 17.00/21.00 – festivi 10.30/13.30 e 17.30/22.30.

https://www.facebook.com/BabboNataleLucera/