Metti due sere in Cremeria tra premio Strega e Casa Surace

Quelli di questa settimana saranno i due appuntamenti clou del “Maggio dei Libri” di Cremeria Letteraria Presidio del Libro di Lucera.

Giovedì 23 maggio alle 20,30 serata all’insegna del Premio Strega grazie alla presenza contemporanea di ben due candidate al premio: Cristina Marconi autrice di “Città irreale”, ed Eleonora Marangoni autrice di “Lux”. Entrambe daranno vita ad un evento unico e straordinario presentando i loro libri a vicenda.

Per intenderci: “Cristina presenterà Eleonora ed Eleonora presenterà Cristina”.

Cristina Marconi vive dal 2011 a Londra, da dove scrive di politica, economia e cultura per Il Messaggero, Il Foglio e altre testate. Laureata in Filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha vissuto anche a Parigi e per molti anni a Bruxelles. Città irreale è il suo primo romanzo.

Eleonora Marangoni è nata a Roma, si è laureata a Parigi in letteratura comparata e lavora come copywriter e consulente di comunicazione. Ha pubblicato il saggio Proust et la peinture italienne (Michel de Maule, 2011), il romanzo illustrato Une demoiselle (Michel de Maule, 2013) e Proust. I colori del tempo (Mondadori Electa, 2014). Nel 2017 ha vinto il Premio Neri Pozza con “Lux”.

Venerdì 24 maggio alle ore 18,30 sarà invece la volta di Alessio Strazzullo e Andrea Di Maria, due degli inquilini di “Casa Surace”, la factory e casa di produzione nata del 2015 da un gruppo di amici e coinquilini, ma soprattutto una famiglia allargata da 2 milioni di fan sul web.

Le radici ed i valori del Sud, gli stereotipi da smontare, la vita dei piccoli paesi, i comportamenti, il rapporto tra studenti fuorisede, gli usi e i costumi culinari e non, vengono mixati e rielaborati in sketch e video ironici che hanno dato vita ad una vera e propria social community online. Si tratti di ricette tutorial, esperimenti sociali o sketch comedy poco importa, l’importante è fare gruppo.

Il lavoro di Casa Surace sui video trae ispirazione dal mondo del cinema e del teatro ma anche e soprattutto dai nuovi linguaggi della rete in perenne mutazione, mantenendo però la giusta dose di spontaneità e puro divertimento. Ad oggi Casa Surace ha totalizzato più di 400 milioni di visualizzazioni su Facebook e YouTube ed ha collaborato con i più importanti brand nazionali ed internazionali, sempre più interessati a nuove forme di collaborazione online.

Strazzullo e Di Maria presenteranno in Cremeria Letteraria il primo esilarante romanzo di Casa Surace intitolato “Quest’anno non scendo”.

Info: 3273509326 - 3470850970