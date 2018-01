A Lucera il corso ‘Produrre con Logic Pro X’

Logic Pro X di Apple è uno dei software più potenti e completi per la produzione musicale. Questo corso vi aiuterà a comprenderne il funzionamento in sole 24 ore, partendo da zero e arrivando a un livello di preparazione intermedia. Di pari passo con lo studio del software, saranno analizzati molti degli step necessari alla realizzazione di una produzione e tutte le spiegazioni tecniche saranno accompagnate da esempi pratici di utilizzo.

Familiarizzerete con gli strumenti necessari a fissare "su nastro" la vostra idea di sound e, alla fine del corso, sarete in grado di lavorare con velocità e sicurezza su Logic Pro, saprete registrare tracce Audio e MIDI e avrete una solida base per utilizzare i Software Instruments e i Plugin interni a Logic.

Programma:

- Esplorazione dell'interfaccia e registrazione con strumenti reali

- Registrazione ed editing audio - Produzione di tracce ritmiche con il nuovo, potente Drummer

- Uso degli Apple loops - Registrazione ed editing MIDI e uso di controller esterni

- Uso dei Software Instruments - Editing di Pitch e Tempo con Flex Tool

- Editing e strutturazione di un arrangiamento

- Mixaggio e automazione del mix

- Esportazione dei file Docente: Carlo De Nuzzo (Audiogrill - Electronic Music School) Musicista - Tecnico del Suono - Produttore

Prerequisti

Si può frequentare questo corso senza avere alcuna conoscenza di base su Logic o sui Sequencer in generale. E' obbligatorio avere un computer Apple (desktop o portatile) con l'ultima versione di Logic Pro X installata completa di tutte le librerie Mac App Store.

A fine corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione valido ai fini dei Crediti Formativi, così come espresso dall'art. 12 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323. POSTI LIMITATI* Minimo 6 / Massimo 10 posti disponibili *Il Corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Costo € 210 + Iva modalita' di pagamento - Bonifico bancario su conto corrente intestato a: Combo Studios s.r.l. IBAN: IT78Q0311178440000000002723 - Causale: iscrizione "Corso Produrre con Logic Pro X" - Presso la sede di Combo Studios - Via E. De Deo 1 - Lucera (FG) L'iscrizione è valida solo dopo aver saldato l'iscrizione.

Iscrizioni e Informazioni: 0881.548656 - 331.8867481 - info@combostudios.it o utilizzando il modulo sul sito http://www.combostudios.it/news/corso-di-logic-pro-x/ FAQ Di che computer ho bisogno per far funzionare Logic? Il Logic è un software Apple e gira solo su computer Apple. Si prega di far riferimento a quest'articolo per i requisiti di sistema.

Logic Pro X Logic mi verrà fornito al corso? No. Bisogna arrivare al corso con l'ultima versione di Logic già installata, funzionante e completa di tutte le librerie. Logic Pro X si può acquistare direttamente dal Mac App Store e costa, completo di tutte le sue librerie, €239.

Che attrezzature mi servono per frequentare il corso? Come per tutte le DAW (Digital Audio Workstation), è consigliabile possedere una piccola scheda audio, un microfono e una mini tastiera musicale. Ai fini della frequentazione del corso, tuttavia, questa attrezzatura non sarà necessaria. Durante lo svolgimento del corso saranno dispensati un po' di consigli sulla scelta e l'acquisto di queste macchine. Vengono rilasciati attestati? A fine corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione valido ai fini dei Crediti Formativi, così come espresso dall'art. 12 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

Cosa deve portare l'allievo con sé in classe? Un iPad (opzionale: Utile, se si possiede, per imparare a comandare il Logic tramite la sua applicazione remota). Carta e penna per prendere appunti, anche se si incoraggia l'uso di tablet o similari per non sprecare carta e avere rispetto per l'ambiente.